Делает вид, что работает: действительно ли Путин посещал Кремль

Недавно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Вечером в сети появились кадры, что российский диктатор Владимир Путин приехал в Кремль. Эти два события связывают между собой. Впрочем, так называемый президентский кортеж мог быть ненастоящим.

Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он пояснил, что таким образом российские пропагандисты хотят создать иллюзию работы Путина.

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Иллюзия, что все хорошо

Военный эксперт подчеркнул, что у самого Путина тоже не самое лучшее состояние здоровья. Чтобы это скрыть и создать иллюзию "активной политической деятельности и управления страной", в России прибегают к таким "акциям".

"Иногда по Москве гоняют пустой кортеж со всеми причандалами, чтобы складывалась иллюзия, будто Путин приезжает на работу, уезжает – то есть работает. Вот Эрдогану стало плохо – примчался в Кремль. А есть версия, что его в кортеже не было, а был он в бункере и остается там, пытаясь восстановить свое здоровье", – предположил он.

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