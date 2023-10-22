Российский диктатор будет работать над уничтожением частных военных компаний, потому что боится, чтобы они не вышли из-под его контроля. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, добавив, что причина страха перед ЧВК – ситуация с мятежом Евгения Пригожина.

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Российский диктатор понял, на что способны ЧВК, если их не контролировать. Более того, все годы своего правления он целенаправленно работает над войнами с якобы братьями по вере и национальности.

Если посмотреть на все, что сделал Путин за 24 года, то можно понять, что он систематически уничтожал российский народ и православие. Он делает все в угоду Китаю или мусульманскому миру,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Странными звучат заявления россиян о якобы "братском народе", потому что по такой логике выходит, что их так называемый президент начал гражданскую войну. Некоторые в России это понимают, поэтому не стоит исключать, что православные ЧВК могут поднять бунт против Путина.

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Логику россиян искать не стоит, ведь, по словам Жирнова, у страны-агрессора, а в первую очередь Путина, она отсутствует, как и критическое мышление. Только так можно объяснить его действия.

"Страна больна, поэтому с одной стороны они говорят одно, а делают другое. Говорят, что Путин издевается над дружеским народом, но одновременно идут воевать против Украины, которую сами считают частью российского народа", – добавил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ.

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