Российский диктатор будет работать над уничтожением частных военных компаний, потому что боится, чтобы они не вышли из-под его контроля. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, добавив, что причина страха перед ЧВК – ситуация с мятежом Евгения Пригожина.
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Почему Путин борется с ЧВК
Российский диктатор понял, на что способны ЧВК, если их не контролировать. Более того, все годы своего правления он целенаправленно работает над войнами с якобы братьями по вере и национальности.
Если посмотреть на все, что сделал Путин за 24 года, то можно понять, что он систематически уничтожал российский народ и православие. Он делает все в угоду Китаю или мусульманскому миру,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
Странными звучат заявления россиян о якобы "братском народе", потому что по такой логике выходит, что их так называемый президент начал гражданскую войну. Некоторые в России это понимают, поэтому не стоит исключать, что православные ЧВК могут поднять бунт против Путина.
Жирнов объяснил, почему Путин хочет ликвидировать ЧВК: смотрите видео
Логику россиян искать не стоит, ведь, по словам Жирнова, у страны-агрессора, а в первую очередь Путина, она отсутствует, как и критическое мышление. Только так можно объяснить его действия.
"Страна больна, поэтому с одной стороны они говорят одно, а делают другое. Говорят, что Путин издевается над дружеским народом, но одновременно идут воевать против Украины, которую сами считают частью российского народа", – добавил бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ.
Православные ЧВК: что о них известно
- Служба безопасности Украины сообщила, что российская православная церковь набирает людей в ЧВК "Андреевский крест". Прихожан вербуют в одном из соборов Санкт-Петербурга. Тренировка бойцов также проходит в стенах церкви.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что представители "духовенства" рпц принимали участие в военных действиях против Украины, проходили учения, освящали оружие. Об этом уже давно известно, а создание "церковных ЧВК" окончательно сняло маски с российской православной церкви.
- Патриарх Кирилл посетил центр по производству ядерных боеприпасов. Там он отметил работников учреждения и наградил их орденами. На этом абсурд не кончился и патриарх Кирилл сказал, что эти люди создавали оружие "под покровом преподобного Серафима Саровского".
- Верховная Рада Украины 19 октября поддержала законопроект о запрещение деятельности УПЦ МП. Среди депутатов, которые не поддержали это решение, были представители от "Платформы за жизнь и мир", а также депутаты "Восстановление Украины".