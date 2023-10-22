Російський диктатор працюватиме над знищенням приватних військових компаній, адже боїться, щоб вони не вийшли з-під його контролю. Таку думку 24 Каналу висловив колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов, додавши, що причина страху перед ПВК – ситуація із заколотом Євгєнія Пригожина.
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Чому Путін бореться з ПВК
Російський диктатор зрозумів, на що здатні ПВК, якщо їх не контролювати. Щобільше, всі роки свого правління він цілеспрямовано працює над війнами з нібито братами по вірі й національності.
Якщо подивитися на все, що робив Путін упродовж 24 років, то можна зрозуміти, що він систематично знищував російський народ і православ'я. Він робить все на догоду Китаю або мусульманському світові,
– підкреслив Сергій Жирнов.
Дивними звучать заяви росіян про нібито "братній народ", бо за такою логікою виходить, що їхній так званий президент розпочав громадянську війну. Дехто у Росії це розуміє, тому не варто відкидати, що православні ПВК можуть підняти бунт проти Путіна.
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Логіку росіян шукати не варто, адже за словами Жирнова, у країни-агресорки, а найперше Путіна, вона відсутнє, як і критичне мислення. Лише так можна пояснити його дії.
“Країна хвора, тому з одного боку вони говорять одне, а роблять інше. Кажуть, що Путін знущається з дружнього народу, але одночасно йдуть воювати проти України, яку самі вважають частиною російського народу", – додав колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ.
Православні ПВК: що про них відомо
- Служба безпеки України повідомила, що російська православна церква набирає людей до ПВК "Андріївський хрест". Прихожан вербують в одному з соборів Санкт-Петербурга. Тренування бійців також відбувається у стінах церкви.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що представники "духовенства" рпц брали участь у військових діях проти України, проходили навчання, освячували зброю. Про це вже давно відомо, а створення "церковних ПВК" остаточно зняло маски з російської православної церкви.
- Патріарх Кіріл відвідав центр з виробництва ядерних боєприпасів. Там він відзначив працівників установи та нагородив їх орденами. На цьому абсурд не закінчився і патріарх Кіріл сказав, що ці люди створювали зброю "під покровом преподобного Серафима Саровського".
- Верховна Рада України 19 жовтня підтримала законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП. Серед депутатів, які не підтримали це рішення були представники від "Платформи за життя та мир", а також депутати "Відновлення України".