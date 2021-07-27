В России суд огласил приговор шаману, который собирался выгнать Путина из Москвы

Якутский городской суд огласил приговор шаману Александру Габышеву, который еще в 2019 году "отправлялся в поход" на Москву, чтобы выгнать Путина. Его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По словам сестры шамана, ни он, ни его сторонники не ожидали такого приговора. Адвокаты будут подавать апелляцию.

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Срок принудительного лечения не установлен

В постановлении суда говорится о том, что шаман будет находиться под наблюдением врачей. Однако сколько времени – не указано. Адвокат Габышева убежден, что в психиатрии его подзащитный проведет от 2,5 до 3 лет.

Также правозащитники опасаются, что шамана не будут лечить в Якутске, а перевезут в другой город.

Родственники Александра были уверены, что его освободят из-под стражи. Сестра планировала сразу же отвезти его к частным врачам, чтобы восстановить здоровье, которое в последнее время значительно ухудшилось.

На освобождение рассчитывал и сам Александр, потому что на завтра назначена медкомиссия в психдиспансере для оценки его состояния. Он, судя по всему, действительно не был готов к такому решению суда,

– рассказал один из адвокатов.

Что известно о походах Габышева на Путина