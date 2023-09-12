Далеко не все хотят умирать за действия власти России, – Маляр сказала, что больше всего демотивирует врага

Уже более полутора лет Россия ведет преступно начатую войну против Украины. Западные аналитики утверждают, что в российской оккупационной армии наблюдается низкий моральный дух.

Заместитель министра обороны Анна Маляр поделилась с 24 Каналом своими мыслями по поводу этой ситуации. Она считает, что истощение у россиян действительно присутствует, но украинцам не нужно расслабляться.

Может быть интересным ВСУ наступают и каждый день имеют определенные успехи в районе Клещеевки, – Маляр

Что больше всего демотивирует российскую армию

В военных учебниках, написанных до Первой и Второй мировых войн, говорится, что есть два основных фактора победы в войне – оружие и моральный дух войска. Маляр подчеркнула, что это очень важно, ведь говорится об обороноспособности государства. Так, один из базовых элементов, который должен быть у солдат – моральный дух.

С одной стороны, определенные факты, перехват ГУР и когда россияне сдаются в плен – позволяют Минобороны Украины понять, что происходит определенная деморализация войск врага. Ведь Россия ведет несправедливую и захватническую войну.

Далеко не всех хотят умирать за то, что делает их власть,

– подчеркнула Анна Маляр.

С другой стороны, украинцам следует держаться в строю и не расслабляться. Ведь россиян готовили заранее к российско-украинской войне. Оккупанты убеждены, что украинская территория – территория, принадлежащая России. Это один из элементов пропаганды, внутренне поддерживающий врага.

Маляр рассказала, какое настроение у российских военных: смотрите видео

У нас у всех возникает вопрос, как человек объясняет сам себе, зачем он сюда идет с оружием. Им из школы объясняли, что это – их. Поэтому об этом не надо забывать,

– добавила заместитель министра обороны.

Ключевое противодействие со стороны Украины – около 4 тысяч раненых и убитых оккупантов еженедельно. Это больше всего демотивирует противника.

Россияне имеют значительные потери на фронте