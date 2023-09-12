Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася з 24 Каналом своїми думками щодо цієї ситуації. Вона вважає, що виснаження в росіян дійсно присутнє, але українцям не потрібно розслаблятися.
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Що найбільше демотивує російську армію
У військових підручниках, написаних до Першої та Другої світових війн, говориться, що є два основних фактори перемоги у війні – зброя та моральний дух війська. Маляр наголосила, що це вкрай важливо, адже мовиться про обороноздатність держави. Так, один із базових елементів, який мусить бути в солдатів – моральний дух.
З одного боку, певні факти, перехоплення ГУР та коли росіяни здаються в полон – дають можливість Міноборони України зрозуміти, що відбувається певна деморалізація військ ворога. Адже Росія веде несправедливу та загарбницьку війну.
Далеко не всіх хочуть помирати за те, що робить їхня влада,
– наголосила Ганна Маляр.
З іншого боку, українцям варто триматися в строю та не розслаблятися. Адже росіян готували заздалегідь до російсько-української війни. Окупанти переконані, що українська територія – територія, яка належить Росії. Це один з елементів пропаганди, який внутрішньо підтримує ворога.
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У нас у всіх виникає питання, як людина пояснює сама собі, чого вона сюди йде зі зброєю. Їм зі школи пояснювали, що це – їхнє. Тому про це не треба забувати,
– додала заступниця міністра оборони.
Ключова протидія з боку України – близько 4 тисячі поранених та вбитих окупантів щотижня. Це найбільше демотивує противника.
Росіяни мають значні втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ 12 вересня розповіли, що за минулу добу ще 550 росіян ліквідували наші захисники. Крім того, українські солдати знищили десятки одиниць ворожої техніки.
- Сили оборони просуваються по 50 – 200 метрів за добу на Таврійському напрямку. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що бувають дні, коли наші військові не просуваються, але на це є вагомі причини.
- Також наші військові мали успіх у районі південніше та південно-східніше Роботиного. Під час наступальної операції на Мелітопольському напрямку наші військові завдають ворогові значних втрат як у живій силі, так і в техніці.