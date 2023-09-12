Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася з 24 Каналом своїми думками щодо цієї ситуації. Вона вважає, що виснаження в росіян дійсно присутнє, але українцям не потрібно розслаблятися.

Може бути цікавим ЗСУ наступають і щодня мають певні успіхи в районі Кліщіївки, – Маляр

Що найбільше демотивує російську армію

У військових підручниках, написаних до Першої та Другої світових війн, говориться, що є два основних фактори перемоги у війні – зброя та моральний дух війська. Маляр наголосила, що це вкрай важливо, адже мовиться про обороноздатність держави. Так, один із базових елементів, який мусить бути в солдатів – моральний дух.

З одного боку, певні факти, перехоплення ГУР та коли росіяни здаються в полон – дають можливість Міноборони України зрозуміти, що відбувається певна деморалізація військ ворога. Адже Росія веде несправедливу та загарбницьку війну.

Далеко не всіх хочуть помирати за те, що робить їхня влада,

– наголосила Ганна Маляр.

З іншого боку, українцям варто триматися в строю та не розслаблятися. Адже росіян готували заздалегідь до російсько-української війни. Окупанти переконані, що українська територія – територія, яка належить Росії. Це один з елементів пропаганди, який внутрішньо підтримує ворога.

Маляр розповіла, який настрій у російських військових: дивіться відео

У нас у всіх виникає питання, як людина пояснює сама собі, чого вона сюди йде зі зброєю. Їм зі школи пояснювали, що це – їхнє. Тому про це не треба забувати,

– додала заступниця міністра оборони.

Ключова протидія з боку України – близько 4 тисячі поранених та вбитих окупантів щотижня. Це найбільше демотивує противника.

Росіяни мають значні втрати на фронті