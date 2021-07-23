В России украинских политзаключенных отправили в изолятор за попытку осуществить намаз

Попытка осуществить намаз во время заключения в России завершилась для двух крымских татар штрафным изолятором. Администрация колонии не позволила Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову помолиться во время Курбан-байрама.

О шокирующем поведении российских тюремщиков рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Людмила Денисова сообщила, что Салединова и Исмаилова удерживают в исправительной колонии в Башкортостане.

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Такое поведение руководства колонии противоречит международному праву

Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник Курбан-байрама,

– написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что такое отношение сотрудников исправительного учреждения противоречит международным стандартам. В частности, говорится об общей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на исповедование своей религии.

Денисова призывает повлиять на государство-агрессора

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы та приняла меры.

Денисова призывает международное сообщество заставить государство-агрессора выполнять нормы международного права и освободить граждан Украины, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

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