Путин "обломается": заявления российского руководства о переговорах четко показывают одну вещь

Владимир Путин вдруг заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. В то же время глава Кремля призвал "спонсоров киевского режима" заставить Владимира Зеленского отменить запрет диалога с Россией, мол, это делает нелегитимными возможные переговоры.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, на что указывают все заявления о переговорах, которые на днях сделали в России. К слову, в Офисе Президента считают, что российский диктатор пытается продвигать идею переговоров с США.

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Что наконец понял Путин

Переговоры с Соединенными Штатами один на один без Украины и Европы невозможны. Вероятно, Путин тоже это понял и именно поэтому он сделал заявление о снятии запрета Украины относительно переговоров с Россией.

Однако даже здесь кремлевский диктатор решил сманипулировать, ведь в Украине есть запрет о переговорах с Путиным, а не с Россией. А это большая разница,

– отметил Рейтерович.

По его словам, еще некоторое время Кремль будет активно продвигать тезис о прямых переговорах с Соединенными Штатами и желание разделить мир на двоих. Возможно, Дональд Трамп и хотел бы решить все быстро один на один, но он не настолько наивный человек и понимает, что это невозможно сделать, учитывая суть самой войны.

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Попытки России зашить в развязывание российско-украинской войны общую тему каких-то взаимоотношений с США и создание новой архитектуры безопасности тоже не должно сработать. Это логика террориста и заложника.

Сейчас выглядит, что Россия, начав войну, держит в заложниках всю Европу и Украину и говорит США, мол, отпущу их, если мы с вами о чем-то договоримся. Здесь должна быть достаточно жесткая реакция,

– сказал политолог.

Запад уже сделал много шагов на встречу. В частности, Трамп прямо сказал, что готов встречаться и говорить с Путиным. По мнению Рейтеровича, это колоссальная возможность и услуга для Путина, но если он ею не воспользуется, то тогда президенту США придется запускать длинный план, предусматривающий принуждение России к переговорам и завершение войны.

Какая логика России относительно переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что если США при Трампе будут учитывать интересы России, то диалог Москвы и Вашингтона постепенно будет восстанавливаться, если нет, все останется как есть.

Также Лавров заявил, что Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на готовность к мирным переговорам. По его словам, Россия против замораживания "украинского конфликта", ведь это будет использовано Западом для вооружения Киева и попыток реванша.

России надо было как-то отреагировать на ультиматум Трампа. Они это сделали, но получилось очень нелепо. В Кремле не знают, какой ответ будет приемлемым одновременно для внутреннего российского пользователя и для Трампа,

– отметил Рейтерович.

В частности, он обратил внимание как раз не на слова Путина, потому что здесь диктатор играет роль доброго полицейского, а на заявления заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова. Он сказал, мол, если Соединенные Штаты хотят о чем-то договариваться на основе озвученных ими принципов, то мы ни о чем не договоримся.

Логика такая, что Соединенные Штаты предлагают якобы неприемлемые для России условия и в Кремле делают вид, что не услышали ничего конкретного и поэтому не о чем говорить. На самом деле это просто затягивание времени, ведь у Трампа постепенно формируется сценарий, а у России ничего подобного и близко нет.