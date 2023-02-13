Россия снова пылает: в Вологодской области мощно загорелся газопровод

В Вологодской области, что в России, произошел мощный пожар на газопроводе. На место происшествия прибыли пожарные.

Пожар произошел утром 13 февраля. Предварительно, пострадавших или жертв нет. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Так, в Нюксенском районе Вологодской области загорелся газопровод. Как рассказали спасатели, наблюдалось факельное горение. В результате участок перекрыли и локализовали горение.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Глава Нюксенского района Игорь Чугреев отметил, что пожар произошел на участке газопровода Ухта – Торжок. Этот газопровод транзитный, в Вологодской области к нему нет подключений. В настоящее время транспортировку газа перебросили на резервную нить.

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