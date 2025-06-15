Россия может выиграть от эскалации на Ближнем Востоке, однако есть тревожный сигнал для Путина

Обострение противостояния между Израилем и Ираном изменило расклад сил в глобальной политике. В зависимости от дальнейшего развития конфликта, определенные страны могут понести потери, другие – обрести преимущества. В частности, Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, какую выгоду от эскалации на Ближнем Востоке может получить Кремль. В то же время он может понести и значительные политические потери.

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Москва пытается выйти из изоляции

Желиховский подчеркнул, что после нового витка эскалации на Ближнем Востоке, который начался 13 июня, сразу подскочили цены на нефть. Соответственно Россия может на обострении этого конфликта заработать.

Более того, Кремль может быть заинтересованным в том, чтобы внимание мирового сообщества, в частности США, сосредотачивалось именно на Ближнем Востоке. Чтобы именно туда поступали те или иные возможности, как, например, 20 тысяч ракет, которые были изначально предназначены для Украины,

– отметил эксперт-международник.

В то же время, по его словам, есть большая опасность в том, что Владимир Путин может выступить в роли миротворца в конфликте на Ближнем Востоке, хотя и это свидетельствует о том, что, он не заинтересован в его продолжении. К тому же Москва имеет тесные связи с Тегераном, они даже подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Россия, по мнению Желиховского, с помощью администрации Дональда Трампа пытается выйти из изоляции, в которой находится. Поэтому сейчас для нее открывается окно возможностей. Если она воспользуется ситуацией, то это повлияет на развитие событий в российско-украинской войне.

Москва может выступить "голубем мира", мол, она готова поспособствовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Именно это позволит России представить себя в глазах США в довольно неплохом свете.

Путин может показать, что он якобы действительно хочет мира, что он является авторитетом в тех или иных странах и даже может претендовать на региональный авторитет. После этого Москва может попросить для себя какие-то услуги,

– предположил он.

Россия, вероятно, захочет, чтобы США осуществил давление на Украину с целью, чтобы она согласилась на ультиматумы, которые поступают от россиян во время переговоров.

"Именно здесь может быть опасность, потому что Трамп неоднократно ставил знак равенства между Украиной и Россией. Даже Киев подпадал под критику администрации США, в частности за операцию "Паутина". А теперь давление может усилиться. Мы должны понимать, что может быть принуждение к капитуляции Украины в этой войне", – отметил Станислав Желиховский.

Может потерять союзника

Однако эскалация на Ближнем Востоке, вероятно, скрывает угрозу для России. Сейчас Иран является ее союзником по "оси зла". Однако в случае, если Израиль вместе с США продолжит бомбить Иран, это может привести к необратимым последствиям.

В Иране может начаться гражданское противостояние, измениться режим и вообще смениться политическая парадигма в ту или иную сторону, как это произошло, например в Сирии,

– отметил эксперт-международник.

Это может быть тревожным сигналом для Путина относительно того, что режимы, с которыми он имеет тесные связи, могут ослабнуть или вообще рухнуть. Это создает, по его мнению, дополнительное огненное кольцо вокруг России – сначала она потеряла Сирию, а теперь пылает Иран. И неизвестно, какой режим станет следующим.

Напомним, что по мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, конфликт на Ближнем Востоке "несколько затмевает войну в Украине". Он также отметил, что это противостояние выгодно России, ведь "вся российская военная машина" построена на нефтедолларах, а цены на нефть после атаки Израиля на Иран 13 июня начали расти.