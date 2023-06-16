Угроза существует: почему России выгодно размещение тактического ядерного оружия в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что якобы началось перемещение российского ядерного оружия на территорию Беларуси. Самопровозглашенный президент вроде бы лично требовал этого у России и фантазирует, что будет руководить им. Доверять его заявлениям не стоит. Впрочем, есть одна угроза.

Об этом 24 Каналу заявила оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина. Она объяснила, почему России выгодно перемещение ядерного оружия на территории Беларуси.

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"Лукашенко путается в показаниях: будет ли он управлять российскими ракетами или нет, прибыли они на место или нет. Верить ему невозможно", – отметила журналистка.

Вероятная опасность

Пока Лукашенко мечтает о том, как будет руководить тактическим ядерным оружием, в России это опровергают. Больше всего самопровозглашенный белорусский президент действительно не будет иметь к ней никакого отношения, предположила Радина. Впрочем, размещение оружия на территории Беларуси будет представлять угрозу Украине и странам-соседям НАТО.

То, что Путин может отдать приказ о применении этого ядерного оружия, я не сомневаюсь. По сути, с этой целью она и размещается на территории нашей страны. Можно говорить, что это ядерный шантаж, но угроза действительно существует,

– предположила оппозиционная журналистка.

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Она также напомнила предположение одного американского эксперта. Он еще задолго до сегодняшних событий прогнозировал размещение ядерки на территории Беларуси и считал, что Путину это необходимо для удара по территории Украины или одной из стран-членов НАТО.

"Таким образом возможный ответный удар придется по территории Беларуси, а не России. И в этом есть определенная логика. Понимая насколько безумный Путин и Лукашенко, не исключены такие сценарии. Сам же диктатор, когда говорит, что будет управлять этими ракетами, – набивает себе цену. Его крайне раздражает, что весь мир понимает: он марионетка Кремля и ничем уже не управляет даже в Беларуси. Поэтому он хочет придать себе субъектность и поэтому звучат эти угрозы", – пояснила Наталья Радина.

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