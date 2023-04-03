В России задержали подозреваемую в подрыве Татарского

В российском Санкт-Петербурге подорвали известного пропагандиста Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. Кремль уже начал искать виновных.

В следственном комитете России заявили 3 апреля, что уже задержали Дарью Трепову. Именно о ее вероятной причастности накануне писали росСМИ.

Важно Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

Что известно о задержании Треповой

По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета России совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову,

– заявили в российском следкоме.

Впоследствии официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что с Треповой проводят "необходимые следственные действия" и "устанавливают мотивы совершенного преступления". Она добавила, что будут решать вопрос об избрании девушке меры пресечения.

В одном из российских телеграм-каналов пишут, что она утверждает, что ее использовали и подставили. Однако пока доподлинно неизвестно, какая именно позиция девушки.



Вероятно, Дарья Трепова, задержанная в России / Фото из российских телеграм-каналов

РосСМИ пишут, что якобы девушку задержали в заранее снятой квартире в Петербурге.

Меня подставили! Меня просто использовали!

– якобы заявила Трепова.

По данным российских телеграмов, задержали ее действительно в квартире знакомого ее мужа. Более того, у девушки якобы уже были билеты в Узбекистан.

Силовики обследовали весь дом и провели поквартирный обход. Многоэтажка находится в 40 минутах от кафе, где раздался взрыв,

– пишут российские телеграмы.



Якобы первое фото задержанной Треповой / Фото из российских телеграмов

Накануне российское МВД объявило в розыск Дарью Трепову.



В России могли задержать Дарью Трепову / Скриншот

Как якобы задерживали Трепову: смотрите видео

Следует заметить, что россияне сняли целое "кино" о задержании Треповой. Якобы к спецоперации на севере Петербурга привлекли более 100 силовиков. Они якобы "заняли все этажи 25-этажного дома", какое-то время всех жителей пускали и выпускали только с сопровождением.

Во время задержания Трепова якобы начала смеяться. А мужчина, который был с ней в квартире, – испугался. Мол, от квартиры в кафе ориентировочно 20 километров.

Трепова уже "призналась" полиции: смотрите видео

Стоит добавить, что на девушку могли давить.

Девушку могли подставить

Российское издание со ссылкой на источник в МВД России написало, что Трепова могла не знать, что в подаренной статуэтке содержится взрывчатое вещество – вероятно, 200 граммов тротила.

Собеседник издания заявил, что сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. Ведь Трепова раньше переписывалась с Татарским и посещала мероприятия, в которых он участвовал.

Более того, муж подозреваемой – Дмитрий Рылов – заявил, что девушку подставили, и что она "совершенно не понимала назначения" статуэтки, подаренной пропагандисту Татарскому.

Что известно о Дарье Треповой

Еще 2 апреля росСМИ писали, что якобы подозреваемая в убийстве "военного" Максима Фомина (настоящее имя Татарского) является Дарья Трепова 1997 года рождения. Якобы именно она могла организовать взрыв. Ведь, по данным некоторых российских СМИ, ранее девушку задерживали за участие в протестах.

Пропагандисты писали, что якобы девушка спрятала бомбу в статуэтку, подаренную Татарскому. Мол, сама девушка покинула кафе до взрыва.



Дарья Трепова могла быть на встрече с пропагандистом / Фото из вражеских телеграм-каналов



Девушка, которая якобы пронесла взрывчатку в статуэтке / Фото росСМИ от 2 апреля

Пропагандисты пытаются оправдать разную длину волос девушки. Пишут, вероятно, Трепова "попробовала изменить свой образ – срезала себе волосы".

Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге