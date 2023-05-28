Россияне жалуются из-за новой атаки дронов по нефтеперерабатывающему заводу

Россиян снова постигла беда. Они пожаловались, что несколько дронов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. По их данным, беспилотники якобы уничтожили.

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Новая "атака дронов" по НПЗ в России

По информации росСМИ, несколько дронов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае. Отмечается, что инфраструктура НПЗ не пострадала.

Пропагандисты говорят, что все БПЛА якобы "были сбиты и часть обломков упала на территории завода".

Несколько беспилотников попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Все они были сбиты. Часть обломков упала на территории завода, однако инфраструктура предприятия не пострадала,

– написали в росСМИ.

Россиян часто "атакуют" дроны