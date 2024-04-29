Пробили дно: в России придумали, что украинские дети "резали" оккупантов в Мариуполе

В России снова придумали очередную "сказочку", чтобы оправдать преступления захватчиков, которые те совершали в Мариуполе. Так, пропагандисты заверили, что украинские дети якобы "резали" российских военных в Мариуполе.

Очевидно даже украинские дети вселяют страх в российских военных. Или же такое заявление прозвучало, чтобы “объяснить” якобы причину пыток и издевательств над местными жителями Мариуполя. Такие выводы следуют из басен кремлевских пропагандистов.

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Оправдывают убийства гражданских в Мариуполе

Российское телевидение не прекращает удивлять абсурдом. Так, одна из ведущих выдала новую байку о том, как якобы 10-летние дети, ходили по оккупированному Мариуполю и убивали ножами российских военных, втыкая оружие "ровно в печень под бронежилеты".

Когда наши заходили в Мариуполь, наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10 – 11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших и втыкали ножи прямо ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа: "Ой, нет. Ребенок. Я не буду с ним...". На войне как на войне,

– сказала телеведущая.

Очевидно, таким образом она пыталась оправдать многочисленные военные преступления российских захватчиков против мирного населения Украины, однако получилось это у нее крайне нелепо и совершенно неубедительно.

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