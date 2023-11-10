"Готовы сесть за стол переговоров": Россия снова хочет говорить с Украиной

Не прошло и несколько недель, когда в России снова заговорили о переговорах. При этом, заявив, что украинская сторона не планирует этого делать.

В России снова заговорили о якобы готовности к переговорам с Украиной. В этот раз заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Шойгу заявил о готовности к переговорам с Украиной

Новое заявление России о переговорах с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты с Россией,

– заявил Ушаков.

Более того, Путин в октябре сам говорил, что якобы склоняется к решению "конфликта" путем мирных переговоров. Похоже, в России работают исключительно по методикам и говорят одно и тоже. Впрочем, на самом деле это выглядит не так и эксперты предполагали мнение, что это нужно ради того, чтобы сделать паузу в войне с Украиной.

Читайте также Мы не доверяем террористам, – Зеленский о мирных переговорах с Россией

Возможны ли переговоры Путина с Зеленским