Не только из Китая: как России удалось получить станки для ВПК на 18 миллиардов долларов

России удалось, по данным исследования ОО Совета экономической безопасности Украины, закупить комплектующие и расходные материалы для своего ВПК на 18,2 миллиарда долларов. Поставки осуществлялось не только из Китая, но и из некоторых европейских стран.

Исполнительный директор Совета экономической безопасности Украины (РЭБ) Денис Гутик рассказал 24 Каналу, что Россия без станков с числовым программным управлением не сможет изготовить практически ни один вид оружия. Это высокоточное и чрезвычайно высокотехнологичное оборудование.

Важно "Это соучастие в войне": Зеленский раскритиковал тех, кто помогает России обходить санкции

Отследить возможно

"Проблема в том, что Россия, как до полномасштабного вторжения, так и сегодня, не способна обеспечить промышленность своими ЧПУ-станками и компонентами к ним, а потому на 70-80% российский ВПК зависит от импортного оборудования", – заметил он.

Поэтому мотивацией россиян, по его словам, было найти и сохранить доступ к такому оборудованию любыми обходными путями.

В общем россиянам удалось закупить 22 тысячи станков. Речь идет, как заметил он, только о готовом оборудовании по количеству компонентов и расходных материалов.

Это количество оценить сложно из-за недостатков таможенной документации, но общее число чрезвычайно больше – более 22 тысяч,

– подчеркнул он.

Также 60% такого оборудования поступило из Китая, ведь он является ближайшим партнером России в сфере доступа к критическим товарам двойного назначения.

Обратите внимание! Россия сумела приобрести более 22 тысяч ЧПУ-станков, комплектующих и расходных материалов к ним на 18,2 миллиарда долларов в течение 2023 года и первых семи месяцев 2024-го.

В то же время около 10 тысяч станков, которые были экспортированы на территорию России, были произведены в странах Европейского Союза. Лидерами стали – Италия и Германия.

Проблема в контроле цепей поставок. Поэтому прежде всего нужно делегировать больше функций по экспортному контролю на собственных производителей. Именно производителям критической продукции оборонного характера нужно контролировать собственные цепи поставок, проводить расследования и аудиты тех случаев, когда их оборудование попадает на территорию России,

– подчеркнул исполнительный директор РЭБ.

По его мнению, если гражданскому обществу, на основе только публичных данных, удается выяснить, кто привез в Россию, например, немецкий станок, то компаниям с миллионными оборотами – это точно под силу.

Мы не можем поделиться всеми деталями, ведь Россия пытается блокировать открытые источники информации, которыми пользуется как гражданское общество, так и ведущие украинские и иностранные СМИ для отслеживания цепей поставок. Однако даже с небольшим бюджетом и с применением бесплатных источников данных отследить такие цепи поставок возможно,

– отметил Денис Гутик.

Напомним, что в 2024 году российское ВПК выпустило 24 новых самолета. В то же время в прошлом году оккупанты потеряли по меньшей мере 23 единицы. Однако несмотря на то, что Россия продолжает производить самолеты, она вряд ли способна быстро компенсировать потери своей авиации в 2025 году.

Читайте также Как Трамп может сильнее "закрутить гайки" Москве: Foreign Policy рассмотрело возможные варианты