Делает из России более жесткую версию Китая: что Путин может сделать с медиа и интернетом

Владимир Путин пытается запретить YouTube. Также не понятно, что будет с другими мессенджерами. Кремлевский диктатор пытается вернуть россиян в советские времена, когда была запрещена связь с внешним миром.

Это 24 Каналу отметил ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян. По его словам, Путин готовит более жесткую версию запретов, чем в Китае, где также закрыт доступ ко многим ресурсам.

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Путин готовит hard-версию

Сергей Асланян отметил, что Китай, несмотря на то, что там многое не работает, позволяет людям иметь некоторый выход во внешний мир. Зато Путин желает вернуться во времена, когда нельзя было читать иностранные издания, смотреть их телевидение и позвонить за границу.

Китай в этом случае – это soft-версия. Путин готовит hard-версию, очень жесткую, когда никому ничего,

– объяснил он.

Что этому предшествовало

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия заблокировала продукты компании Meta – Facebook и Instagram. Также государство-агрессор накладывало штрафы на Google и Википедию за "неправильное" освещение агрессии против Украины. Кроме того, заблокировали Twitter (X).

Сейчас в России замедляют работу YouTube до 128 килобит в секунду. Этого хватит только на прослушивание аудио или просмотра видео в качестве 240 пикселей, больше не получится.