Це 24 Каналу зауважив ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян. За його словами, Путін готує жорсткішу версію заборон, ніж у Китаї, де також закритий доступ до багатьох ресурсів.

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Путін готує hard-версію

Сергій Асланян зазначив, що Китай попри те, що там багато що не працює, дозволяє людям мати деякий вихід у зовнішній світ. Натомість Путін бажає повернутися у часи, коли не можна було читати іноземні видання, дивитися їхнє телебачення та подзвонити за кордон.

Китай у цьому випадку – це soft-версія. Путін готує hard-версію, дуже жорстку, коли нікому нічого,

– пояснив він.

Що цьому передувало

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія заблокувала продукти компанії Meta – Facebook та Instagram. Також держава-агресор накладала штрафи на Google і Вікіпедію за "неправильне" висвітлення агресії проти України. Крім того, заблокували Twitter (X).

Зараз у Росії уповільнюють роботу YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього вистачить лише на прослуховування аудіо чи перегляду відео в якості 240 пікселів, більше не вийде.