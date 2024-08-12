Смысла абсолютно никакого: какой новый флешмоб запустили в России

Активисты в России запустили флешмоб "Срочники дети". Таким образом они пытаются привлечь внимание российских властей к ситуации, когда военнослужащих срочной службы отправляют воевать. Однако такая акция бессильна и имеет локальный характер, подобными флешмобами ничего в России не изменить.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что не берется осуждать людей, которые пишут эти листовки и присоединяются к такой акции.

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Активисты из-за опасений действуют осторожно

Яковенко отметил, если на бумаге активисты напишут нечто другое, например, призыв остановить войну, то окажутся в тюрьме. Против них сразу будут возбуждены уголовные дела по статье за фейки о российской армии.

"С точки зрения российского государства никакой войны Россия не ведет и все это якобы клевета на российскую армию. Организаторы этого протеста это хорошо понимают, поэтому они воздерживаются в пределах этой акции. Границы этого флешмоба не имеют смысла, ни к чему не приведут. Когда у людей гибнут дети, они пытаются хвататься за соломинку, рассчитывают на доброго царя, на что им еще можно надеяться?", – озвучил Яковенко.

После рейда в Курскую область родственники срочников, пропавших возле Суджи, пытаются получить информацию о них, но российское командование ее скрывает. Первые российские военнопленные на Курщине оказались срочниками.