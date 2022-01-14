В России жалуются, что НАТО "привлекает в свои ряды" Украину и страны Скандинавии
Источник:"РИА Новости"
В НАТО ответили отказом на ультиматум России не приглашать Украину в военно-политический союз. Это решение вызвало в Кремле настоящую истерику.
Глава российского министерства иностранных дел Лавров сделал маразматическое заявление о том, что Североатлантический альянс пытается "искусственно расширить свой состав".
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Не приостанавливаются попытки втянуть туда Украину. Недавно прозвучали интересные сообщения от руководства НАТО. О том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Альянса, будут приветствоваться,
– сказал он.
НАТО решило принять Украину
Йенс Столтенберг проинформировал, что в НАТО одобрили решение о принятии Украины и Грузии. Однако, по словам генерального секретаря, конкретные сроки не устанавливались.
В то же время политик добавил, что у России нет права вето в обсуждении членства нашего государства в Североатлантическом альянсе и добавил, что этот вопрос будет решать только сама организация.Обратите внимание! В Государственном департаменте Соединенных Штатов подчеркнули, что НАТО открыто для всех. Однако Украине и Грузии для вступления в Альянс нужно еще "определенное время".
НАТО не пойдет на ультиматум относительно Украины
- Заседание Совета Россия-НАТО состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Среди основных тем – проблемы европейской безопасности, в частности – ситуация возле границ Украины.
- После переговоров генсек Альянса отметил, что разногласия между сторонами существенны. Йенс Столтенберг считает, что нужно приложить много усилий, чтобы их преодолеть.
- Он заверил, что НАТО отказалось выполнить ультиматум России по поводу нерасширения. Якобы только Украина и 30 стран НАТО могут решать, быть ей членом организации или нет.