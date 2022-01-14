В России жалуются, что НАТО "привлекает в свои ряды" Украину и страны Скандинавии

В НАТО ответили отказом на ультиматум России не приглашать Украину в военно-политический союз. Это решение вызвало в Кремле настоящую истерику.

Глава российского министерства иностранных дел Лавров сделал маразматическое заявление о том, что Североатлантический альянс пытается "искусственно расширить свой состав".

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Не приостанавливаются попытки втянуть туда Украину. Недавно прозвучали интересные сообщения от руководства НАТО. О том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Альянса, будут приветствоваться,

– сказал он.

НАТО решило принять Украину

Йенс Столтенберг проинформировал, что в НАТО одобрили решение о принятии Украины и Грузии. Однако, по словам генерального секретаря, конкретные сроки не устанавливались.

В то же время политик добавил, что у России нет права вето в обсуждении членства нашего государства в Североатлантическом альянсе и добавил, что этот вопрос будет решать только сама организация.

НАТО не пойдет на ультиматум относительно Украины

Заседание Совета Россия-НАТО состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Среди основных тем – проблемы европейской безопасности, в частности – ситуация возле границ Украины.

После переговоров генсек Альянса отметил, что разногласия между сторонами существенны. Йенс Столтенберг считает, что нужно приложить много усилий, чтобы их преодолеть.

Он заверил, что НАТО отказалось выполнить ультиматум России по поводу нерасширения. Якобы только Украина и 30 стран НАТО могут решать, быть ей членом организации или нет.

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