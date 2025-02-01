Россияне ударили по интернату в Судже, 95 человек под завалами, – военная комендатура

Россияне продолжают наносить удары и по своей территории, где продолжается операция Сил обороны. Они атаковали Суджу.

Россия 1 февраля 2025 года ударила по интернату в Судже. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашкивского.

Смотрите также Были бы уже под Покровском: какие важные задачи выполнили ВСУ за полгода на Курщине

Продолжается поисково-спасательная операция

Дмитрашкивский рассказал, что в 17:54 Вооруженные силы России таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи, что в Курской области. Он отметил, что 95 человек оказались под завалами.

Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди них большинство людей – пожилого возраста и лежачие,

– пояснил пресс-офицер.

Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция. Пока больше деталей неизвестно. Россия уже наносила удар по этому интернату. Это произошло 11 января 2025 года. Тогда в результате атаки погибла одна женщина.

Операция Сил обороны в Курской области продолжается с августа 2024 года. Украинские силы контролируют несколько населенных пунктов. Россияне пытаются контратаковать, однако особых успехов не имеют.

Россия также привлекала к боевым действиям в Курской области военных КНДР. Они проводили штурмы без поддержки бронетехники и фактически просто шли штурмовать чистым полем. Украина смогла взять в плен нескольких северокорейских солдат.

Силы специальных операций заявили, что на Курщине пока не наблюдается присутствие солдат Северной Кореи. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны говорят, что сейчас войска КНДР несут значительные потери.

Однако, пока там не подтвердили информацию об "отводе войск Северной Кореи" из Курской области. По словам Юсова, пока он не может подтвердить эту информацию, объясняя тем, что международные медиа могут говорить более "свободнее", чем работники официальных ведомств. А также добавил, что в Курской области происходят ротации военных КНДР, а их потери значительны.

Владимир Путин почти не вспоминает о событиях в Курской области, где с августа 2024 года продолжается операция Сил обороны Украины. В январе 2024 года Путин только один раз упомянул о Курской области, в то время как Дональда Трампа он упомянул дважды.