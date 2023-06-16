Псевдовыборы на оккупированных территориях: в "Желтой Ленте" сказали, что делать украинцам
Источник:"Желтая Лента"
Оккупанты объявили о так называемых "выборах" на временно оккупированных территориях Украины. В "Желтой Ленте" обратились к украинцам и сказали, что им следует делать.
Проведение так называемых "избирательных процессов" назначила Центральная избирательная комиссия России. Они должны пройти на временно оккупированных частях Донбасса, Херсонщины и Запорожской области.
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В "Желтой Ленте" призвали выступить против незаконных выборов
Координатор движения "Желтая Лента" призвал всех жителей временно оккупированных территорий Украины к массовому протесту и игнорированию фейковых выборов, которые запланировали провести захватчики. В частности, украинцы должны:
- не вести никакой коммуникации с представителями российских партий;
- срывать и сжигать все агитационные материалы российских партий;
- рисовать букву "Ї" в местах, где проживают представители российских партий и где есть их офисы;
- портить билборды;
- блокировать и игнорировать фейковые выборы.
Только все вместе мы сможем противостоять противозаконным действиям оккупантов!
– отметили в "Желтой ленте"
Смотрите обращение координатора движения "Желтая Лента": видео
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Фейковые "выборы" на оккупированных территориях
- Оккупанты определились, что будут проводить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины 10 сентября 2023 года.
- В квазиобразованиях в Донецкой и Луганской областях будут выбирать "депутатов" так называемых "народных советов республик".
- В свою очередь, на территории оккупированной Херсонщины планируют провести "довыборы" в госдуму России, а в оккупированной части Запорожской области будут выбирать "парламентариев законодательного собрания".
- Более того, центральная избирательная комиссия России хочет, чтобы жители всех временно оккупированных территорий Украины, кроме Крыма, выбирали также так называемых "депутатов представительных органов".