Херсон снова под ударом: в результате вражеских обстрелов ранен 3-летний ребенок

Россия каждый день кроет Херсон огнем. В частности, 19 ноября от вражеских обстрелов пострадали люди, среди них – ребенок.

Россия 19 ноября снова ударила по Херсону. В результате атаки пострадала 3-летняя девочка.

Смотрите также : "Возьми позицию или умри": Штупун рассказал о тактике врага на Таврическом направлении

Что известно о пострадавших

У ребенка минно-взрывная травма и осколочные ранения. Ей оказывают необходимую помощь. Состояние девочки – средней тяжести.

Министр внутренних дел Игорь Клименко написал, что в результате обстрела в общей сложности пострадали 5 человек: 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и еще две женщины 47 и 69 лет.

По его словам, ребенок с бабушкой гуляли во дворе, когда их накрыла вражеская артиллерия.

Военное преступление зафиксировано,

– подчеркнул глава МВД.

В 11:06 19 ноября Роман Мрочко сообщил, что в городе произошли мощные взрывы . Он призвал жителей города находиться в укрытиях и не пренебрегать собственной безопасностью.

Россия продолжает обстреливать Херсон, несмотря на некоторые успехи украинской армии на левом берегу области. В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что нашим воинам удалось подвинуть россиян на 3 – 5 километров от Днепра.

Ситуация в Херсонской области