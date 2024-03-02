Масштабы ужасают: кадры с мест разрушений после тяжелого обстрела Харьковщины

В ночь на 2 марта российские оккупанты направили дроны по Харькову. В результате удара по жилой структуре Шевченковского района города произошел пожар.

К счастью, погибших и раненых нет. Однако, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, масштабных повреждений пострадало имущество мирных людей.

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О последствиях обстрела

Российские беспилотники около 00:05 нанесли удар в район жилых многоэтажек. 5 автомобилей полностью уничтожены, еще около 20 сильно повреждены. Примерно в десяти домах подверглись разрушениям окна, двери, крыша, а также определенная часть коммуникаций.

Версии относительно того, почему именно сюда ударили – нет. Это обычная гражданская застройка, спальный район в Шевченковском районе. Здесь прямо посреди гаражного кооператива во дворе был нанесен удар "Шахедом",

– сказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Сейчас продолжаются работы по закрытию контуров и ликвидации нарушения трубопроводов. Также коммунальщики вывозят мусор и асфальтовое покрытие, которое упало на крыши многоэтажек.

Выяснили, что у нас поврежден трубопровод холодного снабжения. На время проведения работ будет выставлена питьевая вода для того, чтобы жители не чувствовали каких-то неудобств. Как только они будут закончены, мы установим все в надлежащем состоянии,

– отметил глава администрации Шевченковского района Владимир Котковский.

Последствия обстрела Харькова/ Скриншот из видео

Чувственная история харьковчанки

По словам корреспондента, раненых нет, но была острая реакция на стресс как минимум у трех женщин, которые обратились за помощью. В квартире одной из пострадавших не осталось окон и побита мебель – это уже вторая беда для харьковчанки. Если эта имущественная, то первая непоправимая – она потеряла мужа, который защищал Украину.

Около 00:00 слышала жужжание. Успела только в коридор выскочить. Сразу был сильный взрыв. Посыпались окна. Начался пожар. Машины сорвались,

– рассказала вдова Елена Великая.

В одной из комнат в квартире пострадавшей упала на пол фотография ее мужа, который погиб на войне – Великого Константина. Мужчина воевал в Донецкой области, в частности, под Бахмутом. Воин получил ранение 9 сентября 2023 года в селе Новопрокоповка на Запорожье, а умер в госпитале 23 сентября, не приходя в сознание.

Погибший воин Константин Великий/ Скриншот из видео

Последние обстрелы Харьковской области: кратко