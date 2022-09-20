В российских колониях заключенных уже заставили проголосовать на так называемых референдумах, – СМИ

Оккупанты уже начали проводить так называемый референдум, нарушая все международные правила и законы. Так, в колониях Ростовской области заставляют голосовать тех, у кого паспорт Украины.

Об этом сообщили русскоязычному эстонскому интернет-изданию 2 источника в исправительных колониях.

Важно Путин хвастается российской техникой, пока ВСУ успешно уничтожают ее в Украине

Так друзья одного из заключенных колонии ИК-10 Ростова-на-Дону сказали, что мужчин с украинскими паспортами заставляют голосовать за вступление в россию. Такую же информацию распространил один из заключенных в колонии №14 в Новочеркасске.

Заметим, что на фоне успешного наступления на нескольких фронтах оккупационные администрации объявили необходимость немедленно провести референдумы. Речь идет о неподконтрольных правительству территориях:

Донецкой,

Луганской,

Запорожской,

Херсонской области.

Так называемые референдумы должны пройти с 23 по 27 сентября.

Зачем россии нужны "референдумы"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, что россияне проиграют на поле боя, поэтому пытаются провести фейковые "референдумы", чтобы:

присоединить оккупированные территории,

признать "нападение" Украины на россию,

объявить мобилизацию.

Глава Офиса Президенту Андрей Ермак подчеркнул, что именно так выглядит страх разгрома. Директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отметил, что проведение "референдумов" и полномасштабное вторжение в Украину было одним из условий транзита власти в россии в 2023 году.

Они не могут диктатора "убрать" просто так. Его можно либо в гроб, либо на повышение. Для того чтобы сделать ему повышение, куда ж уже больше!,

– сказал правозащитник.

Поэтому, по его словам, для путина решили создать "союзное государство". Для этого решили присоединить насильственным путем новые территории.

Между тем в Белом доме заявили, что россия проводит разные маневры, чтобы объявить массовую мобилизацию. В частности, поспешно готовятся "референдумы" на оккупированных территориях Украины. У США есть данные, что путин таким образом может готовиться объявить мобилизацию.

Достойно внимания – предводители фейковых республик в отчаянии умоляют кремль о "референдуме": смотрите видео