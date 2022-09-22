В определенный момент может победить холодильник: каким будет 2023 год для россиян

Следующий год будет очень интересным для россиян. Им придется привыкать к новым реалиям, но в какой-то момент пустой холодильник от экономических проблем победит пропаганду в телевизоре.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Ранее сообщалось об истериках у россиян из-за освобождения из плена защитников "Азовстали".

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Следующий год для россии будет интересным

Вигиринский отметил, что следующий год для россии будет достаточно интересным. Изменится их привычный уклад жизни:

границы закрыты;

свободы слова нет;

фактор "свода счетов" путем выдачи повесток или, как альтернатива, заключения за отказ;

экономические вопросы

По мере того, как от решений их политического руководства, от них отворачиваются уже такие партнеры, как Казахстан, Китай, Индия, начинается экономический спад,

– заметил политолог.

Российский бюджет на ближайшие 3 года

Он продолжил, что в проекте российского бюджета на следующие 3 года есть увеличение экспортной пошлины на энергоносители для компаний, продающих их заграницу с 30% до 50%. Это все происходит в условиях низких цен, потолка на цены, а они еще и забирают дополнительный доход.

"Почему? Нужно преодолеть дефицит, который составит примерно 1,5 триллиона рублей. Также поднимутся цены на энергоносители на внутреннем рынке", — подчеркнул Вигиринский.

Политолог продолжил, что в россии будет период в течение которого:

экономика будет падать;

население будет ограничено в своих правах;

уровень жизни будет снижаться;

пропаганда будет все равно рассказывать, как россия побеждает Запад.

В определенный момент времени в россии действительно холодильник может победить, а не телевизор,

– подытожил он.

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