Россия массированно атаковала Киев, есть пострадавшие и разрушения: хронология 757 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники каждый день дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 757 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Во время очередного вражеского обстрела работали силы противовоздушной обороны. В частности, в небе над Киевом сбили около трех десятков ракет. Россия применяла крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты, которые запускала со своей территории. Мэр города Виталий Кличко проинформировал о пострадавших в нескольких районах Киева. По его словам, по состоянию на 6:25 госпитализированы два человека, а остальные получили помощь на месте. В то же время ситуация может измениться, ведь работа с последствиями атаки 21 марта продолжается. Среди раненых ребенок. Городской голова Виталий Кличко поделился первыми данными о последствиях ракетного удара по столице. Под ударом оказались несколько районов. В 05:12 Виталий Кличко отметил, что в Святошинском районе зафиксировали падение обломков на помещение детского сада. В Шевченковском – горят автомобили. На места направляются экстренные службы. В 05:15 уточнил, что в Подольском районе падение обломков на территории одного из предприятий. Киевская областные военная администрация сообщила о работе сил Противовоздушной обороны в 04:24. Воздушные силы информируют, что несколько групп ракет передвигаются в небе Украины. Впоследствии стало известно, что российские военные запустили "Кинжал" в направлении Киева. Городской голова Виталий Кличко отметил, что в городе раздаются взрывы и работает ПВО В Украине объявили воздушную тревогу. Угроза для всех областей. По состоянию на 00:35 зафиксирован взлет 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Он расположен в Мурманской области России. Воздушные силы информировали о возможности воздушной атаки России.
Над Киевом сбили 30 ракет
Известно о 10 пострадавших
В Киеве есть разрушения
По Киеву спустили Кинжалы
Взлетели бомбардировщики Ту-95
Во время очередного вражеского обстрела работали силы противовоздушной обороны. В частности, в небе над Киевом сбили около трех десятков ракет.
Россия применяла крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты, которые запускала со своей территории.
Мэр города Виталий Кличко проинформировал о пострадавших в нескольких районах Киева. По его словам, по состоянию на 6:25 госпитализированы два человека, а остальные получили помощь на месте. В то же время ситуация может измениться, ведь работа с последствиями атаки 21 марта продолжается.
Среди раненых ребенок.
Городской голова Виталий Кличко поделился первыми данными о последствиях ракетного удара по столице. Под ударом оказались несколько районов.
В 05:12 Виталий Кличко отметил, что в Святошинском районе зафиксировали падение обломков на помещение детского сада. В Шевченковском – горят автомобили. На места направляются экстренные службы.
В 05:15 уточнил, что в Подольском районе падение обломков на территории одного из предприятий.
Киевская областные военная администрация сообщила о работе сил Противовоздушной обороны в 04:24. Воздушные силы информируют, что несколько групп ракет передвигаются в небе Украины.
Впоследствии стало известно, что российские военные запустили "Кинжал" в направлении Киева. Городской голова Виталий Кличко отметил, что в городе раздаются взрывы и работает ПВО
В Украине объявили воздушную тревогу. Угроза для всех областей.
По состоянию на 00:35 зафиксирован взлет 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Он расположен в Мурманской области России.
Воздушные силы информировали о возможности воздушной атаки России.