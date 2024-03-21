Россия массированно атаковала Киев, есть пострадавшие и разрушения: хронология 757 дня войны

Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники каждый день дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 757 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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