Люстра полетела на голову, вынесло окна и двери, – очевидцы об атаке по Харькову
Поздним вечером 22 апреля российские террористы обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Вражеский снаряд попал в деревню Котляры.
Местные жители Любовь Голощапова и Ольга Хозя рассказали корреспонденту 24 Канала о последствиях ракетного удара. Взрывная волна снесла заборы, окна и крыши домов.
Смотрите также Обломков ракеты не нашли: в Харькове произошел пожар на АЗС, когда Россия ударила по городу
Есть ли пострадавшие
Дом очень сильно повредился, забора нет, в машине вылетело стекло, крыша упала. Слава Богу, ребенка из ванны едва достали, малыш очень испуган. Но, к счастью, все живы,
– рассказывает Ольга Хозя.
Другая жительница села Любовь Голощапова рассказала, что в момент прилета вместе с семьей находились в кухне. Эта комната – единственная, не испытавшая разрушений в доме Любви.
Женщины говорят, что взрыв был настолько сильный, что в домах попадали люстры и отвалилась дверь.
В результате попадания образовалась небольшая воронка
Корреспондент Суспильного рассказал, что на месте прилета образовалась воронка, диаметром 3 метра и глубиной около 20 – 30 сантиметров.
Последствия обстрела села Котляры / Фото Суспильне
По информации спасателей, ракета попала вблизи гаража на территории частного домовладения. Раненых или погибших в результате атаки по Харькову и пригородов нет.
"Гараж уничтожен, повреждения получили 3 авто. По меньшей мере 4 дома повреждены взрывной волной", – отметил спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко.
Ночная атака на Харьков: что известно
- 22 апреля около 22:02 в Харьковской области началась воздушная тревога. Менее чем за час страна-агрессорка выпустила по городу и области не менее 7 ракет С-300.
- Пока россияне атаковали город, в Белгороде местные жители якобы слышали работу ПВО и взрывов.
- В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали в общей сложности 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове было атаковано несколько районов.
- Враг атаковал Слободской и Основенский районы Харькова. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты. На данный момент информация о пострадавших уточняется.
- Во время воздушной тревоги на заправке "УкрГазДобыча" произошел пожар. Известно, что взорвались цистерны с газом. К счастью, раненых в результате взрыва и пожара нет.
- Интересно, что на месте инцидента не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты вокруг АЗС. По неофициальной информации следователей, взрыв цистерны с газом на заправке, вероятно, не был связан с ракетными обстрелами окупантов.