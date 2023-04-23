Люстра полетела на голову, вынесло окна и двери, – очевидцы об атаке по Харькову

Поздним вечером 22 апреля российские террористы обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Вражеский снаряд попал в деревню Котляры.

Местные жители Любовь Голощапова и Ольга Хозя рассказали корреспонденту 24 Канала о последствиях ракетного удара. Взрывная волна снесла заборы, окна и крыши домов.

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Есть ли пострадавшие

Дом очень сильно повредился, забора нет, в машине вылетело стекло, крыша упала. Слава Богу, ребенка из ванны едва достали, малыш очень испуган. Но, к счастью, все живы,

– рассказывает Ольга Хозя.

Другая жительница села Любовь Голощапова рассказала, что в момент прилета вместе с семьей находились в кухне. Эта комната – единственная, не испытавшая разрушений в доме Любви.

Женщины говорят, что взрыв был настолько сильный, что в домах попадали люстры и отвалилась дверь.

В результате попадания образовалась небольшая воронка

Корреспондент Суспильного рассказал, что на месте прилета образовалась воронка, диаметром 3 метра и глубиной около 20 – 30 сантиметров.

Последствия обстрела села Котляры / Фото Суспильне

По информации спасателей, ракета попала вблизи гаража на территории частного домовладения. Раненых или погибших в результате атаки по Харькову и пригородов нет.

"Гараж уничтожен, повреждения получили 3 авто. По меньшей мере 4 дома повреждены взрывной волной", – отметил спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко.

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