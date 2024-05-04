Вспыхнуло сразу 3 пожара: жуткие кадры последствий атаки по Харькову

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам и наносить ущерб объектам инфраструктуры. В частности, враг атаковал Харьков, где в результате этого загорелись пожары.

Россия в ночь на 4 мая ударила по Харькову ударными беспилотниками типа "Шахед". Продолжается ликвидация последствий этой массированной атаки.

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Вспыхнуло сразу 3 пожара

По информации ГСЧС, произошли 3 пожара по разным адресам.

Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.

Спасатели работают над устранением последствий вражеского удара. По предварительным данным пострадали 4 человека, из них один ребенок. Игорь Терехов, мэр города, рассказал, что зафиксировано 2 прилета, оба по гражданской инфраструктуре.

В городе вспыхнуло несколько пожаров: смотрите фото

Россия не будет захватывать Харьков