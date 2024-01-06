Россия цинично ударила по жилым домам в Покровске: все, что известно об атаке врага
Российские оккупанты по меньшей мере трижды атаковали Покровский район Донецкой области. Враги сначала дважды ударили по Покровску ночью на 6 января, впоследствии ударили по Покровскому району вечером того же дня.
К сожалению, есть раненые и погибшие люди. Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по частным домам мирных людей. Президент пообещал, что ни один из таких ударов без последствий для России не останется – мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями.
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Что известно о последствиях вражеской атаки, в каком состоянии люди и как проходит спасательная операция – читайте в тексте 24 Канала.
Россия ночью дважды атаковала Покровск
Ориентировочно в 00:37 6 января глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что оккупанты ночью дважды обстреляли Покровск, повредили два админздания. В результате атаки вспыхнули гараж и автомобили.
По предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие. Точные последствия ударов устанавливаем,
– заявили в ОВА.
Впоследствии в Министерстве внутренних дел уточнили, что в городе:
- зафиксировали 6 попаданий, имеются повреждения;
- информации о пострадавших не было;
- спасателям понадобилось ориентировочно 3 часа, чтобы ликвидировать пожар на 600 квадратных метрах.
По данным МВД, российские ракеты С-300 попали по территории предприятия.
В результате российского обстрела возник пожар: смотрите видео
Кроме того, в Донецкой ОВА рассказали, что Кураховская городская территориальная община Покровского района подверглась 6 обстрелам:
- в Островском повреждены 3 дома,
- в Дальнем – 1 дом,
- в Курахово – поражена промзона,
- в Красногоровке Марьинской общины – ранен человек.
Оккупанты снова ударили по Покровску днем: разрушили два дома
Ориентировочно после 16:07 6 января Россия снова ударила по Покровску. В этот раз – по частному сектору. Своей атакой враг разрушил 6 домов.
Уже тогда было известно, что:
- шесть человек ранены;
- под завалами еще могут находиться три человека.
На месте работали власти, полиция и спасатели.
Кроме того, в ОВА заявили, что загорелся пожар в Ровно Мирноградской общины, однако информации о пострадавших не было.
Уже в 16:51 6 января власти сообщили, что в Покровске продолжается поисковая операция.
Из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека,
– заявил Вадим Филашкин.
По его словам, 6 частных домов Россия повредила в Зверевом Покровской общине. К сожалению, в Ровно Мирноградской общины россияне попали в дом, в котором могла находиться семья из 6 человек.
Спикер управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал рассказала Суспильному, что Россия:
- в Покровске полностью разрушила два частных дома. По одному адресу проживали три человека, одного из них спасли. В другом доме проживали четыре человека, двое из них – дети;
- в селе Ровно – враг уничтожил частный дом, в котором проживали шесть человек.
Какие последствия атаки по Покровскому району / Фото ГСЧС, ОВА
Кремль в Покровске убил более 10 человек, среди них есть дети
11 погибших, в том числе 5 детей – таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району,
– рассказали в ОВА по состоянию на 17:58 6 января.
Кроме того, еще 8 человек получили ранения. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины.
Спасатели сообщили по состоянию на 19:20 6 января, что они продолжают поисково-спасательную операцию.
В ГСЧС уточнили, что:
- в Покровске – из 8 раненых одного человека спасли из-под завалов. На месте двух разрушенных частных домов продолжают аварийно-спасательные работы, чтобы найти 6 человек, из них – 2 детей;
- в селе Ровно Покровского района пострадали 2 человека. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 6 человек, из них двое – дети. Проводят идентификацию найденных фрагментов тел.
На местах попадания работают спасатели, полиция и Красный Крест.
По состоянию на 21 час в ОВА написали, что известно о 5 погибших в Покровске, из которых двое мальчиков 15 и 17 лет, и 6 – в Ровно Мирноградской общины, среди них трое детей – 9, 7 и 3 лет. Там вражеский снаряд попал в дом, где находилась семья. Кроме того, повреждены еще:
- 75 домов,
- фельдшерско-акушерский пункт,
- админздание.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что основной удар враг нанес по Покровску.
Россияне и дальше продолжают совершать геноцид в отношении украинского народа. Их действия направлены исключительно на убийство мирного населения, в частности – невинных детей!
– заявил Дмитрий Лубинец.
Он призвал мир объединиться и не допустить продолжения зверств России, ведь зло должно быть наказано.