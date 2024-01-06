Россия цинично ударила по жилым домам в Покровске: все, что известно об атаке врага

Российские оккупанты по меньшей мере трижды атаковали Покровский район Донецкой области. Враги сначала дважды ударили по Покровску ночью на 6 января, впоследствии ударили по Покровскому району вечером того же дня.

К сожалению, есть раненые и погибшие люди. Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по частным домам мирных людей. Президент пообещал, что ни один из таких ударов без последствий для России не останется – мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями.

Смотрите также Оккупанты ударили по Покровскому району: погибли 11 человек, среди них 5 – дети

Что известно о последствиях вражеской атаки, в каком состоянии люди и как проходит спасательная операция – читайте в тексте 24 Канала.

Россия ночью дважды атаковала Покровск

Ориентировочно в 00:37 6 января глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что оккупанты ночью дважды обстреляли Покровск, повредили два админздания. В результате атаки вспыхнули гараж и автомобили.

По предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие. Точные последствия ударов устанавливаем,

– заявили в ОВА.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел уточнили, что в городе:

зафиксировали 6 попаданий, имеются повреждения;

информации о пострадавших не было;

спасателям понадобилось ориентировочно 3 часа, чтобы ликвидировать пожар на 600 квадратных метрах.

По данным МВД, российские ракеты С-300 попали по территории предприятия.

В результате российского обстрела возник пожар: смотрите видео

Кроме того, в Донецкой ОВА рассказали, что Кураховская городская территориальная община Покровского района подверглась 6 обстрелам:

в Островском повреждены 3 дома,

в Дальнем – 1 дом,

в Курахово – поражена промзона,

в Красногоровке Марьинской общины – ранен человек.

Оккупанты снова ударили по Покровску днем: разрушили два дома

Ориентировочно после 16:07 6 января Россия снова ударила по Покровску. В этот раз – по частному сектору. Своей атакой враг разрушил 6 домов.

Уже тогда было известно, что:

шесть человек ранены;

под завалами еще могут находиться три человека.

На месте работали власти, полиция и спасатели.

Кроме того, в ОВА заявили, что загорелся пожар в Ровно Мирноградской общины, однако информации о пострадавших не было.

Уже в 16:51 6 января власти сообщили, что в Покровске продолжается поисковая операция.

Из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека,

– заявил Вадим Филашкин.

По его словам, 6 частных домов Россия повредила в Зверевом Покровской общине. К сожалению, в Ровно Мирноградской общины россияне попали в дом, в котором могла находиться семья из 6 человек.

Спикер управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал рассказала Суспильному, что Россия:

в Покровске полностью разрушила два частных дома . По одному адресу проживали три человека, одного из них спасли. В другом доме проживали четыре человека, двое из них – дети;

. По одному адресу проживали три человека, одного из них спасли. В другом доме проживали четыре человека, двое из них – дети; в селе Ровно – враг уничтожил частный дом, в котором проживали шесть человек.

Какие последствия атаки по Покровскому району / Фото ГСЧС, ОВА

Кремль в Покровске убил более 10 человек, среди них есть дети

11 погибших, в том числе 5 детей – таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району,

– рассказали в ОВА по состоянию на 17:58 6 января.

Кроме того, еще 8 человек получили ранения. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины.

Спасатели сообщили по состоянию на 19:20 6 января, что они продолжают поисково-спасательную операцию.

В ГСЧС уточнили, что:

в Покровске – из 8 раненых одного человека спасли из-под завалов. На месте двух разрушенных частных домов продолжают аварийно-спасательные работы, чтобы найти 6 человек, из них – 2 детей;

в селе Ровно Покровского района пострадали 2 человека. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 6 человек, из них двое – дети. Проводят идентификацию найденных фрагментов тел.

На местах попадания работают спасатели, полиция и Красный Крест.

По состоянию на 21 час в ОВА написали, что известно о 5 погибших в Покровске, из которых двое мальчиков 15 и 17 лет, и 6 – в Ровно Мирноградской общины, среди них трое детей – 9, 7 и 3 лет. Там вражеский снаряд попал в дом, где находилась семья. Кроме того, повреждены еще:

75 домов,

фельдшерско-акушерский пункт,

админздание.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует всем, кто в результате вражеской атаки потерял родных людей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что основной удар враг нанес по Покровску.

Россияне и дальше продолжают совершать геноцид в отношении украинского народа. Их действия направлены исключительно на убийство мирного населения, в частности – невинных детей!

– заявил Дмитрий Лубинец.

Он призвал мир объединиться и не допустить продолжения зверств России, ведь зло должно быть наказано.