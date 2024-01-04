Под прицелом – Арктика: в ISW заметили признаки подготовки России к прямому конфликту с НАТО

Аналитики ISW указывают на рост информационной активности России, которая может свидетельствовать о подготовке к прямому конфликту с НАТО. На этот раз в зоне напряжения – Арктика.

Российские военкоры, награжденные Кремлем, все чаще упоминают об Арктике, на фоне того, что Дания говорит о регионе как о зоне низкого напряжения. В то же время генерал Герасимов утверждает, что российское военное присутствие в Арктике преследует цель экономического развития, а не демонстрации силы.

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Арктика: новый фронт противостояния?

Как пишут в Институте изучения войны, российские официальные лица и пропагандисты усиливают риторику, обвиняя Запад в подготовке к конфликту в Арктике. Путин называет Запад "врагом", а реформирование Ленинградского военного округа указывает, что Москва готовится "противостоять угрозам" со стороны НАТО.

В Кремле все чаще обвиняют Запад в подготовке арктических стран к конфронтации против России. Там утверждают, что Россия была вынуждена ответить реформированием Ленинградского военного округа для противодействия угрозам со стороны Финляндии,

– отмечают в ISW.

Недавние заявления Кремля об этом холодном регионе могут являться частью более глобальной стратегии России. Самое главное, что это создает информационный фон, который мог бы оправдать в глазах Москвы агрессивные действия в Арктике против Запада.

Несмотря на нынешнее отсутствие непосредственных признаков конфликта в этой зоне, история полномасштабного вторжения в Украину показывает, что информационные кампании могут предшествовать военным действиям. Ситуация в Арктике требует пристального внимания международного сообщества.

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