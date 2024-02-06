На Херсонщине враг трижды сбросил с дрона взрывчатку возле гуманитарного штаба: есть раненая

Российские военные в очередной раз атаковали Берислав беспилотниками. Оккупанты трижды сбросили с дрона взрывчатку возле гуманитарного штаба.

К сожалению, в результате российской атаки есть раненая. Детали вражеского удара рассказали в ОВА.

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У пострадавшей взрывная травма и ранения

Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба.

Из-за обстрела пострадала 55-летняя женщина. У нее – взрывная травма, ранения рук и ног,

– сообщили в ОВА.

Отметили, что пострадавшую доставили в медучреждение. Врачи оценивают состояние женщины как средней тяжести.

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