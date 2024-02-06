На Херсонщине враг трижды сбросил с дрона взрывчатку возле гуманитарного штаба: есть раненая
6 февраля 2024, 13:10Читати новину українською
Источник:Херсонская ОВА
Российские военные в очередной раз атаковали Берислав беспилотниками. Оккупанты трижды сбросили с дрона взрывчатку возле гуманитарного штаба.
К сожалению, в результате российской атаки есть раненая. Детали вражеского удара рассказали в ОВА.
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У пострадавшей взрывная травма и ранения
Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба.
Из-за обстрела пострадала 55-летняя женщина. У нее – взрывная травма, ранения рук и ног,
– сообщили в ОВА.
Отметили, что пострадавшую доставили в медучреждение. Врачи оценивают состояние женщины как средней тяжести.
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- Оккупанты разрушили отель. Из-под завалов, спасатели извлекли тело двухмесячного мальчика.
- Глава ОВА рассказал, что мать погибшего ребенка в состоянии средней тяжести находится в хирургии. Сейчас врачи проводят все необходимые обследования и дальнейшее лечение.