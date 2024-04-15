Ночные взрывы в Днепре, безопасность для Черного моря: хронология 782 дня войны
Украинские воины отражают атаки российских оккупантов и держат линию фронта. 15 апреля – это уже семьсот восемьдесят вторые сутки с начала российско-украинской широкомасштабной войны.
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Около 03:00 в Днепре прогремели взрывы. Тревогу объявили за 5 минут до того, в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистики. Кроме того, вражеская ракета двигалась на Кременчуг Полтавской области. На спецзаседании Совбеза ООН постпред Израиля, комментируя агрессию со стороны Ирана, также обратил внимание на то, что Россия бьет по Украине иранскими "Шахедами". Гилад Эрдан призвал прислушаться к словам Владимира Зеленского, заявив, что в результате обстрелов такими дронами погибло немалое количество украинцев. Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку, сказал: "Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь. Экс-командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал, какие шаги следует предпринять, чтобы противодействовать России в Черноморском регионе. На мой взгляд, мы должны сделать большую зону А2, которая бы запрещала наращивать усилия как с Каспийского моря, так и с других судоходных путей на материковой части страны. Так, там есть решающие точки, которые нуждаются в подавлении. Собственно, речь идет о подавлении коммуникационных путей, логистики и чувствительных технологий, которые бы мешали России продвигаться в строительстве новых средств поражения и боевых систем. Глава МИД Кулеба заявил: сценарий, при котором системы ПВО Patriot в Польше смогут защищать украинское небо, является реальным. Все реально, рассматриваются очень разные решения... На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории ракет или российских дронов. Однако соответствующее решение должны согласовать прежде всего в Соединенных Штатах Америки, где производят установки Patriot.
Взрывы в Днепре
Безопасность для Черного моря
Около 03:00 в Днепре прогремели взрывы. Тревогу объявили за 5 минут до того, в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистики. Кроме того, вражеская ракета двигалась на Кременчуг Полтавской области.
На спецзаседании Совбеза ООН постпред Израиля, комментируя агрессию со стороны Ирана, также обратил внимание на то, что Россия бьет по Украине иранскими "Шахедами". Гилад Эрдан призвал прислушаться к словам Владимира Зеленского, заявив, что в результате обстрелов такими дронами погибло немалое количество украинцев.
Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку, сказал: "Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь.
Экс-командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал, какие шаги следует предпринять, чтобы противодействовать России в Черноморском регионе.
На мой взгляд, мы должны сделать большую зону А2, которая бы запрещала наращивать усилия как с Каспийского моря, так и с других судоходных путей на материковой части страны. Так, там есть решающие точки, которые нуждаются в подавлении.
Собственно, речь идет о подавлении коммуникационных путей, логистики и чувствительных технологий, которые бы мешали России продвигаться в строительстве новых средств поражения и боевых систем.
Глава МИД Кулеба заявил: сценарий, при котором системы ПВО Patriot в Польше смогут защищать украинское небо, является реальным.
Все реально, рассматриваются очень разные решения... На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории ракет или российских дронов.
Однако соответствующее решение должны согласовать прежде всего в Соединенных Штатах Америки, где производят установки Patriot.