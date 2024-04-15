Ночные взрывы в Днепре, безопасность для Черного моря: хронология 782 дня войны

Украинские воины отражают атаки российских оккупантов и держат линию фронта. 15 апреля – это уже семьсот восемьдесят вторые сутки с начала российско-украинской широкомасштабной войны.

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