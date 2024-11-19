Россия атаковала Глухов "Шахедами": погибли 6 человек, среди них – ребенок

Российская армия в ночь на 19 ноября атаковала Глухов в Сумской области "Шахедами". В результате этого в городе есть погибшие, в том числе ребенок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА. В то же время атака "Шахедами" в украинских областях еще продолжается.

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Что известно о последствиях вражеской атаки по Глухову

В Сумской областной военной администрации рассказали, что враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один – ребенок,

– написали в ОВА.

Кроме того, известно также и о 12 пострадавших людей, среди которых есть два ребенка.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители. Последствия вражеской атаки уточняются", – говорится в сообщении.

В ОВА также выразили соболезнования из-за этой трагедии в Глухове.

К слову, журналисты Суспильного сообщали о попадании в многоэтажку в Глухове вечером 18 ноября. Часть подъезда была разрушена, а на месте работали все необходимые спасательные службы.

Ранее в Глухове прозвучали громкие взрывы. Также сразу появилась информация о попадании в городе.