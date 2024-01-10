Нетипичная российская ракета: эксперты предполагают, что Харьков могли обстрелять баллистикой из КНДР

Прокуратура устанавливает происхождение ракет, которыми оккупанты обстреляли Харьков 2 января. Эксперты предполагают, что это могут быть баллистические ракеты из Северной Кореи.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что сначала эксперты делали предварительные выводы, что это "Искандеры". Однако эти ракеты совершенно нетипичные для России.

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Могут быть ракеты из КНДР

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко отметил, что ракета, которую использовал враг для ударов по Харькову, нетипичная по размерам, внешним и внутренним характеристикам. По ее скорости определили, что это, вероятнее всего, баллистическая ракета.

Есть два варианта происхождения этой ракеты. Либо Россия стала быстрее изготавливать ракеты с использованием определенных отклонений от тех технологий и чертежей, которые были изначально, либо это ракета другой страны-производителя.

Какая именно страна-производитель этой ракеты, мы сейчас точно сказать не можем. Но мы понимаем, что это другая ракета на базе "Искандера". Вероятнее всего, это ракета, которую либо предоставила Северная Корея, либо ракета, создана недавно по чертежам и технологиям, которые им предоставили,

– объяснил он.

Россия может бить по Украине ракетами из КНДР