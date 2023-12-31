В Харькове горят жилые дома в центре после попадания: Россия атаковала "Шахедами"

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть попадания. Это произошло во время атаки ночью 31 декабря. Харьков становится мишенью оккупантов третий день подряд.

Россия уже атаковала Харьков вечером 30 декабря – возможно, С-300. Тогда были ранены 16 человек.

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Что известно о новой атаке по Харькову

Харьков под атакой "Шахедов". Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется,

– написал мэр в 01:19.

В 00:58 корреспонденты "Суспильного" услышали первый взрыв в городе. В течение 15 минут в городе раздалось 5 взрывов, возник пожар.

Воздушные силы предупредили о движении ударных дронов на Харьков в 00:54. По состоянию на 01:15 там отметили, что БпЛА двигаются пригородом Харькова в направлении города. То есть угроза для Харькова остается.

Куда попали россияне в Харькове ночью 31 декабря

Корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в центре Харькова пылает крыша двухэтажного нежилого здания.

В 01:41 Игорь Терехов детализировал, куда именно попал враг.

"Есть попадания в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", – написал он.

Начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в 01:56 рассказал "Суспильному" о двух попаданиях российских беспилотников в центре города.

По его словам, один из дронов попал в жилое здание, еще один – в здание социальной инфраструктуры. Пока нет информации о погибших и раненых. Известно, что над городом было сбито еще несколько беспилотников. Точное количество установят впоследствии.

Во время ракетной атаки 30 декабря Россия ударила по гостинице и жилому дому

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