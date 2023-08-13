Спасатели гасили пламя, несмотря на повторные обстрелы Херсонщины: в МВД показали последствия террора
Источник:Игорь Клименко
Россия не перестает обстреливать Херсонскую область. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Спасатели пытались помочь пострадавшим людям.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российские захватчики 13 августа обстреляли Херсон, Широкую Балку, Станислав, Берислав, Камышаны, Золотую Балку, Новокаиры, Велетенское. Об этом он написал в соцсетях.
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Какая ситуация в Херсонской области
Глава МВД заявил, что после вражеских обстрелов в Херсонской области загорелись частные домовладения. Пожар охватил жилые дома и гаражное помещение.
Отважные спасатели ГСЧС ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы оккупантов,
– заметил Клименко
В результате атаки страны-агрессорки есть погибшие и пострадавшие в Херсонской области. По состоянию на 17:00 13 августа известно о семи погибших. Россияне убили 2 человек в Станиславе. Также оккупанты унесли жизни 5 человек в Широкой Балке.
Кроме этого известно о 13 раненых. В Херсоне пострадали 3 человека, в Бериславе – тоже 3. В Комишанах и Станиславе есть по 2 пострадавших. В Золотой Балке, Велетенском и Новокаирах – по 1 пострадавшему.
Ужасные последствия российского террора в Херсонской области / Фото Игоря Клименко
Россия убила детей в Херсонской области
- Недавно стало известно, что российские захватчики убили целую семью в Широкой Балке. Супруги и их дочь погибли сразу. Спасателям удалось извлечь из-под завалов живого 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Однако после госпитализации он скончался в больнице.
- Как пояснили в Херсонской ОВА, россияне атаковали область из артиллерии и "Града". Также там заявили, что самой младшей жертве захватчиков было всего 23 дня от рождения. Оккупанты лишили жизни Софийку, ее брата Андрея и их родителей.