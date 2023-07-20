Россия атаковала Юг ракетами и "Шахедами": сколько целей сбили
20 июля 2023, 08:35Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские военные ночью 20 июля снова массированно атаковали Юг Украины. Для атаки враг использовал крылатые ракеты разного типа и дроны-камикадзе типа "Шахед".
Под ударом российских ракет были Одесса и Николаев. В общем противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.
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Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей
В Воздушных Силах рассказали, что россияне осуществили пуски:
- 7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- 19 "Шахедов" с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 воздушных целей:
- 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";
- 13 ударных дронов "Shahed-136/131".
В Воздушных Силах рассказали, что под ударом российских ракет были порты, причалы, жилые дома и торговые сети.
Россия атаковала Юг: что известно
- Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что во время ночной атаки россияне применили ракеты разного базирования. В частности, присоединялась подлодка, пуск ракет с которой сложнее обнаруживать.
- В Николаеве российские военные попали в центр города, в результате чего возник пожар в жилом доме. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей. Два человека спасены из-под завалов.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в больницы госпитализированы 9 человек. Многим оказали помощь на месте. Двоих жителей – мужчину и женщину – спасли из-под завалов.
- Из-за удара оккупантов в Николаеве по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения.
- В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, поднялся пожар на площади 300 квадратных метров. Известно о двух госпитализированных пострадавших. Имеется также прилет в области.
- Наталья Гуменюк рассказала, что в центре Одессы оккупанты разрушили административное здание. Также известно о четырех пострадавших.