Россия атаковала Юг ракетами и "Шахедами": сколько целей сбили

20 июля 2023, 08:35
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Российские военные ночью 20 июля снова массированно атаковали Юг Украины. Для атаки враг использовал крылатые ракеты разного типа и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Под ударом российских ракет были Одесса и Николаев. В общем противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

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Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей

В Воздушных Силах рассказали, что россияне осуществили пуски:

  • 7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • 19 "Шахедов" с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 воздушных целей:

  • 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
  • 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";
  • 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

В Воздушных Силах рассказали, что под ударом российских ракет были порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

Россия атаковала Юг: что известно

  • Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что во время ночной атаки россияне применили ракеты разного базирования. В частности, присоединялась подлодка, пуск ракет с которой сложнее обнаруживать.
  • В Николаеве российские военные попали в центр города, в результате чего возник пожар в жилом доме. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей. Два человека спасены из-под завалов.
  • Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в больницы госпитализированы 9 человек. Многим оказали помощь на месте. Двоих жителей – мужчину и женщину – спасли из-под завалов.
  • Из-за удара оккупантов в Николаеве по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения.
  • В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, поднялся пожар на площади 300 квадратных метров. Известно о двух госпитализированных пострадавших. Имеется также прилет в области.
  • Наталья Гуменюк рассказала, что в центре Одессы оккупанты разрушили административное здание. Также известно о четырех пострадавших. 

 
Автор: Михайло Гема