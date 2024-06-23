Два дома фактически разрушены полностью, – ГСЧС о последствиях ракетного удара по Киевской области

Оккупанты ударили по Киевщине "Калибрами" рано утром 23 июня, есть раненые.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире телемарафона рассказала о последствиях обстрела Киевской области.

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Какие последствия атаки по Киевской области сегодня

Два дома разрушены фактически полностью. В других – разрушения разной степени. Решать, что делать с ними, будет местная власть по каждому дому отдельно. В частности, выяснят, есть ли где ночевать людям. Общее количество поврежденных зданий – 26.

К счастью, о погибших речь не идет, но известно, что в результате обстрела травмированы взрослый и ребенок. На месте работают психологи, а пиротехники осматривают территорию, чтобы выявить возможные неразорвавшиеся обломки.

В ОВА рассказали, что в результате атаки повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. Так, в помещениях выбиты окна и балконы, а также посечены фасады и кровли. Еще повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

В Генштабе сообщили, что было сбито 2 ракеты из 3, которые летели из Азовского моря. Прежде чем атаковать столичный регион, "Калибры" покружили по Украине.

Воздушные силы назвали вектор движения ракет – это Васильков. Наутро в морях было 4 ракетоносителя.