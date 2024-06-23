Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі телемарафону розповіла про наслідки обстрілу Київської області.

До теми Росіяни атакували Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети та скільки їх є у ворога

Які наслідки атаки по Київській області сьогодні

Два будинки зруйновані фактично повністю. В інших – руйнація різного ступеню. Вирішувати, що робити з ними, буде місцева влада по кожному будинку окремо. Зокрема, з'ясують, чи є де ночувати людям. Загальна кількість пошкоджених будівель – 26.

На щастя, про загиблих не йдеться, але відомо, що внаслідок обстрілу травмувалися дорослий і дитина. На місці працюють психологи, а піротехніки оглядають територію, щоб виявити можливі нерозірвані уламки.

В ОВА розповіли, що внаслідок атаки пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Так, в приміщеннях вибиті вікна й балкони, а також посічені фасади та покрівлі. Ще пошкоджено будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

У Генштабі повідомили, що було збито 2 ракети із 3, які летіли з Азовського моря. Перш, ніж атакувати столичний регіон, "Калібри" покружляли Україною.

Повітряні сили назвали вектор руху ракет – це Васильків. На ранок у морях було 4 ракетоносії.