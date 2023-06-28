В Краматорске ранены 3 гражданина Колумбии, украинская писательница Амелина в тяжелом состоянии
В результате удара по пиццерии в Краматорске ранены по меньшей мере 60 человек. Среди них трое граждан Колумбии и сопровождавшая их украинская писательница Виктория Амелина.
У иностранцев – легкие ранения, а украинка – в тяжелом состоянии. Трагедия случилась в результате атаки ракетами "Искандер", пишет 24 Канал.
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Что известно о раненых иностранцах и украинской общественной деятельнице
Организации Aquanta Ucraina (Держись Украина – группа поддержки Украины в Латинской Америке) на своей странице в фейсбуке написала, что во время обстрела центра Краматорского ранения получили трое граждан Колумбии.
- основатель вышеупомянутой организации и колумбийский депутат Серхио Харамильо;
- писатель Эктор Абад;
- журналистка Каталина Гомес.
Делегация как раз обедала в заведении, когда туда прилетела вражеская ракета. Иностранцы получили легкие ранения, а украинка в тяжелом состоянии.
Иностранцы получили ранения в результате атаки по Краматорску / Фото из фейсбука Eleshera Fabia
В совместном заявлении Абада и Харамильо говорится, что они стали объектами российской атаки крылатой ракетой по ресторану, являющемуся частью торгового комплекса. Они отметили, что это обычное место встречи международных корреспондентов и жителей Краматорска.
Мы собирали материал в этом и других городах Донбасса для нашего движения "Держись, Украина!" Мы хотели выразить солидарность Латинской Америки с украинским народом против варварского и незаконного российского вторжения,
– отметили граждане Колумбии.
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Россия атаковала Краматорск
- Вечером 27 июня российские захватчики атаковали пиццерию в Краматорске, еще одну ракету выпустили по селу Беленькое вблизи Краматорска Донецкой области.
- В результате атаки по Краматорску по состоянию на утро 28 июня 8 человек погибли, еще 60 – ранены. Среди жертв – трое детей – 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Среди раненых есть младенец 2022 года рождения.
- По состоянию на утро 28 июня спасатели продолжают разбирать завалы и проводить поисково-спасательные работы. По их данным, по состоянию на 10 утра 28 июня количество погибших возросло до 9 человек.