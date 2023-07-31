Россия могла ударить по Кривому Рогу "Искандером": в ГУР сказали, сколько ракет производят враги

Россия двумя ракетами утром 31 июля атаковала Кривой Рог. В украинской разведке объяснили, что российские террористы говорят на языке террора.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что Кремль пытается увеличить объемы производства ракет и другого оружия. По предварительным данным, враг ударил по городу в Днепропетровской области баллистическими ракетами, пишет 24 Канал.

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Сколько оружия производит Россия

Кроме остатков ракет, налажено производство, и они (россияне – 24 Канал) работают над тем, чтобы пробовать его увеличивать. Но, если говорить об "Искандерах", то это значительно меньшие объемы производства, чем, например, тех же "Калибров". Фактически все, что сейчас производится, все сразу и выпускается российскими террористами по Украине,

– заявил Андрей Юсов.

Представитель разведки пояснил, что это происходит после определенных пауз, необходимых для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам.

По словам Юсова, через месяц Россия пополняет запасы десятков "Калибров", другого вооружения, например, "Кинжалов" или "Искандеров" – значительно меньше, речь идет о единицах.

Россия демонстрирует миру, что они убийцы

Представитель разведки также отметил, что с одной стороны, человек, похожий на Путина, говорит о готовности к переговорам, а с другой – готовит новые удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

"Политика рашистов имеет цель продемонстрировать всему миру, что они являются убийцами. Также все это ярко показывает, что любая "заморозка" конфликта, пока оккупанты есть на нашей земле, выступает определенным заигрыванием с террористами", – заявил представитель разведки.

Россия атаковала Кривой Рог: коротко