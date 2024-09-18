Россия атаковала Кропивницкий: повреждены жилые дома, есть погибший

Утром 18 сентября Россия атаковала Кропивницкий. Враг ударил по жилым домам, и, к сожалению, есть погибший.

Также в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщили в Кировоградской ОГА.

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Россия цинично била по гражданской инфраструктуре

Утром враг атаковал Кировоградскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Около 08:45 в Кропивницком прогремел мощный взрыв.

Как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар.

К сожалению, в результате атаки есть погибший. Также ранена 90-летняя женщина – она получила легкие травмы, медики уже оказали ей помощь.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Последствия атаки в Кропивницком – больше в галерее

Ночью российская армия также цинично атаковала энергетические объекты на Сумщине. Стоит заметить, что враг второй день подряд бьет по энергетике Сум.

Также ночью оккупанты атаковали Киевскую область. Силы ПВО сбили все БПЛА, летевшие на столицу. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В общем, в ночь на 18 сентября оккупанты запустили 52 "Шахеды". Силы ПВО сбили 46 дронов-камикадзе.