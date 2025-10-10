Россияне попали в энергообъект в Нежинском районе
- В ночь на 10 октября российские войска ударили по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговщины.
- Энергетики работают над восстановлением, а эксперт отмечает изменение тактики ударов россиян на энергетические объекты.
Россия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 10 октября вражеские войска в очередной раз запустили дроны и ракеты.
Под ударом оказался Нежинский район Черниговской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Смотрите также Циничный удар врага по Киеву: пострадало более десятка человек
Какие последствия атаки на Нежинщину?
В "Черниговоблэнерго" сообщили, что под вражеским прицелом была Нежинщина. Ночью российские войска ударили по энергетическому объекту. Сейчас энергетики работают над восстановлением.
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала заявил, что россияне изменили тактику ударов. Он объяснил, что раньше враг концентрировался на крупных энергетических объектах, прежде всего атаковал оборудование оператора системы передачи электрической энергии. Тогда как сейчас бьет по оборудованию операторов систем распределения, то есть по облгорэнерго в прифронтовых регионах.
Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины: коротко о главном
Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины ночью 10 октября, используя ударные дроны и баллистические ракеты.
Частично левобережная и правобережная части Киева остались без света. Кроме этого, около 28 000 семей сейчас без электричества в области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать объекты критической инфраструктуры, где это возможно.
Энергообъект поврежден и на Полтавщине. В результате российской атаки без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов. В Киеве и девяти областях ввели аварийные отключения света.