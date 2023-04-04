Россияне использовали новую тактику: Гуменюк о деталях ночной атаки по Одесской области

Ночью 4 апреля россияне атаковали юг Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Из 17 запущенных БПЛА украинская ПВО уничтожила 14. Из них 13 – над Одесской областью, 1 – над Николаевской. Это была самая массовая атака за последние дни и враг использовал новую тактику.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Она добавила, что оккупанты пытаются запутывать украинскую ПВО и именно с этим связано такое количество запущенных дронов.

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Новая тактика атаки

Ранее враг использовал до 14 "Шахидов", отметила Наталья Гуменюк. Россияне направляли их на северное и северо-восточное направления, обходя юг из-за высокой результативности обороны и неоправданных атак. Впрочем, минувшей ночью враг решил о себе напомнить.

"На этот раз они использовали новую тактику, пытаясь обойти нашу ПВО. В частности, направили "Шахиды" с восточного побережья Азовского моря и на достаточно низкой высоте. Это для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах. Поэтому воздушная тревога была объявлена во время работы ПВО", – объяснила спикер.

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Цели и объекты поражения

Такое количество "Шахидов" связано с попытками врага обходить и запутывать украинскую ПВО отметила Гуменюк. Целями атаки являлись объекты критической и военной инфраструктуры. Три дрона попали в одно предприятие, там произошел мощный пожар.

"Утром спасателям удалось его ликвидировать. Предварительно пострадавших нет, но продолжается работа следственных органов. Результаты будут позже", – отметила спикер.

Уведомление о тревоге

Тревога для жителей была объявлена одновременно с работой сил ПВО, подтвердила Наталья Гуменюк. Это связано именно с новой тактикой россиян, когда они пытались скрывать свою атаку и вражеские цели уже были обнаружены на подходе.

"К сожалению, у нас не столь доскональные средства обнаружения на дальних подходах. Мы нуждаемся в системах, которые на момент старта целей с пусковых установок будут выявлять их. Надеюсь, иностранные партнеры, с которыми ведутся переговоры, нам в этом помогут. Будем максимально быстро и эффективно работать, чтобы выявить такие цели для того, чтобы предупредить. Но для того и существуют наши напоминания, что бдительность терять нельзя", – подчеркнула она.

По словам спикера, враг не откажется в дальнейшем от подобных атак. И, возможно, будет искать способы их разнообразить, чтобы ощущать условное преимущество.

Как сейчас – цели обнаружили на самом подлете, но мощно сработало ПВО. Россияне привыкли к таким показателям для себя – 75% в никуда и даже 20 – 25% готовы удовлетвориться, считая это результатом. Ну привыкли жить на широкую ногу – пусть шагают, может порвут шатны,

– иронически резюмировала Наталья Гуменюк.

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