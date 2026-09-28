Россия атаковала Одессу: повреждения получило многоэтажное здание
28 сентября днем Россия совершила атаку на Одессу. Повреждения получило многоэтажное здание.
Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
Каковы последствия атаки на Одессу
По предварительным данным, пострадали 4 человека.
Среди них 56-летний мужчина и 37-летняя женщина, которых госпитализировали, а также две девушки 17 и 18 лет. Медики оказали им помощь на месте.
В результате атаки разрушена квартира на 12-м этаже многоэтажного дома. Повреждены фасад, балконы и окна здания с 1 по 11 этажи.
Информация о последствиях атаки уточняется. На месте продолжаются работы.
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Напомним, что накануне Россия также нанесла значительный ущерб местной инфраструктуре. Оккупанты повредили жилой дом, гостиницу и магазин.
В результате атаки погиб 1 человек, еще 2 – ранены.