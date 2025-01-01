Удар "Шахедами" по Киеву: в доме разрушены 2 этажа, в городе – несколько пожаров

Российские войска 1 января в очередной раз атаковали Киев ударными БпЛА. Известно, что зафиксировано падение обломков в одном из районов города.

В частности, речь идет о Печерском районе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КМВА.

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Атака "Шахедов" на Киев

Около половины 8 часов утра 1 января в КГВА сообщили о последствиях атаки врага.

В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города,

– говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, остатки упали на нежилую застройку.

Там также указали, что данных о пострадавших не поступало. В КГГА отметили, что относительно повреждений, то сейчас информация выясняется.

Виталий Кличко, мэр Киева, в 7:30 сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны. Он отметил, что нужно находиться в укрытиях

В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в не жилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место,

– написал городской голова Киева.

Через несколько минут Кличко указал, что также в Печерском районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. По его словам, к медикам пока обратился один человек.

Кроме этого, как указал мэр столицы, есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе.

В 7:47 в КГГА предоставили обновленную информацию о последствиях атаки по Киеву.

"В результате падения обломков в Печерском районе произошел пожар кровли нежилого здания и частично разрушен мансардный этаж пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров", – написали там.

В КГГА указали, что работают все экстренные службы.

Около 8 часов утра Кличко сообщил, что в жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. По словам мэра, известно об одном пострадавшем, его госпитализировали.

Также Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании в Святошинском районе в Святошинском районе.

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Напомним, что российские оккупанты в новогоднюю ночь запустили по Украине "Шахеды". Так, первые сообщения о движении вражеских БпЛА зафиксировали еще в половине 21 часа 31 декабря.

Известно, что утром 1 января под ударом вражеских дронов оказалась Киевская область. Так, в регионе прогремели взрывы. В Киевской областной военной администрации рассказали, что в области работают силы противовоздушной обороны.

Также стало известно, что и в самом Киеве также прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о повторных взрывах.