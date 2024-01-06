Работа ПВО на Хмельнитчине, попадание в Покровске: хронология 682 дня войны

Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. Страна агрессорка не перестает пытаться захватить наши территории.

Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 682 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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