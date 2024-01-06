Работа ПВО на Хмельнитчине, попадание в Покровске: хронология 682 дня войны
Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. Страна агрессорка не перестает пытаться захватить наши территории.
Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 682 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Европейский союз в феврале должен согласовать помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро на 4 года. Однако в блоке готовят также альтернативные решения на случай, если добиться договоренностей не удастся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на конференции заявила, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине. Подробностей она раскрывать не стала. Приоритет – это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае, Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 800 единиц личного состава врага. С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 363 870 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий. Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют: Для врага на Крымском полуострове возможны постоянные ежеминутные сюрпризы. Об этом в эфире национального марафона заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что расположение таких пунктов командных управлений на аннексированном украинском полуострове – это попытка врагом рассредоточить такие объекты и максимально обезопасить их. Однако украинские военные все же находят эти объекты. Россияне могут возобновить свои наступательные усилия для захвата Купянска. Похоже, что российские войска имеют благоприятные условия для достижения территориальных достижений в районах, достаточно значимых в оперативном плане. Вероятно, вражеская армия не накопила достаточно сил в Белгородской области, чтобы вести широкомасштабные наступательные операции в других частях северной или северо-восточной Харьковской области. россияне еще не начинали значительных наступательных операций в этом районе. Российские войска, действующие на Купянском направлении, не активно участвовали в крупных наступательных операциях после кульминации российского наступления зимой и весной 2023 года. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что у Украины нет "плана Б" и верит в "план А". Впоследствии украинский дипломат разъяснил свое заявление для украинских граждан. Он пояснил, что главный план включает в себя полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Кулеба также заверил, что нашему государству не нужен "план Б". Министр иностранных дел отметил, что "план А" состоит не только в восстановлении территориальной целостности Украины, но и в производстве оружия в достаточном количестве. Это нужно для того, чтобы наше государство могло себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии. Детальнее об атаке со стороны российских военных рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, устанавливаются последствия ушибов. Он отметил, что в ночь на 6 января враг дважды обстрелял город. Известно о попадании в административное здание. По словам начальника ОВА, загорелся гараж и автомобили. В то же время, он отметил, что, по предварительной информации, под завалами людей нет. Впрочем, не обошлось без пострадавших в результате коварной российской атаки. Вадим Филашкин добавил, что точные последствия устанавливают. Известно, что в регионе работала ПВО, отражая атаку "Шахедов". О взрывах в регионе СМИ сообщали около 00:30. Собственно, тогда было известно, что по региону бродят "Шахеды". Вскоре официальная информация поступила от представителей местных властей. Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин отметил, что жители области могли слышать звуки взрывов. По его словам, работали силы ПВО. Он добавил, что данных о пострадавших нет. В то же время, отметил, что деталями поделится впоследствии. СМИ писали, что Россия атаковала Харьков. Предварительно враг бил ракетами типа С-300 из Белгородской области. Воздушная тревога начала распространяться по стране за прошедшие сутки и продолжалась до часу ночи. Враг снова запускал ударные дроны-камикадзе.
Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине
– сказала фон дер Ляен.
Обновленная статистика потерь врага
ОК "Юг" прокомментировали уничтожение командного пункта в Крыму
Россияне могут попытаться захватить Купянск
У Украины нет "плана Б" и верит в "план А"
Россияне ночью дважды обстреляли Покровск
В Хмельнитчине раздавались взрывы
Россия атаковала Харьков
Россияне запускали "Шахеды"
Европейский союз в феврале должен согласовать помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро на 4 года. Однако в блоке готовят также альтернативные решения на случай, если добиться договоренностей не удастся.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на конференции заявила, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине. Подробностей она раскрывать не стала.
Приоритет – это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае,
Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 800 единиц личного состава врага.
С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 363 870 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.
Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:
Для врага на Крымском полуострове возможны постоянные ежеминутные сюрпризы. Об этом в эфире национального марафона заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Она отметила, что расположение таких пунктов командных управлений на аннексированном украинском полуострове – это попытка врагом рассредоточить такие объекты и максимально обезопасить их. Однако украинские военные все же находят эти объекты.
Россияне могут возобновить свои наступательные усилия для захвата Купянска. Похоже, что российские войска имеют благоприятные условия для достижения территориальных достижений в районах, достаточно значимых в оперативном плане.
Вероятно, вражеская армия не накопила достаточно сил в Белгородской области, чтобы вести широкомасштабные наступательные операции в других частях северной или северо-восточной Харьковской области.
россияне еще не начинали значительных наступательных операций в этом районе. Российские войска, действующие на Купянском направлении, не активно участвовали в крупных наступательных операциях после кульминации российского наступления зимой и весной 2023 года.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что у Украины нет "плана Б" и верит в "план А". Впоследствии украинский дипломат разъяснил свое заявление для украинских граждан.
Он пояснил, что главный план включает в себя полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Кулеба также заверил, что нашему государству не нужен "план Б".
Министр иностранных дел отметил, что "план А" состоит не только в восстановлении территориальной целостности Украины, но и в производстве оружия в достаточном количестве. Это нужно для того, чтобы наше государство могло себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии.
Детальнее об атаке со стороны российских военных рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, устанавливаются последствия ушибов.
Он отметил, что в ночь на 6 января враг дважды обстрелял город. Известно о попадании в административное здание. По словам начальника ОВА, загорелся гараж и автомобили.
В то же время, он отметил, что, по предварительной информации, под завалами людей нет. Впрочем, не обошлось без пострадавших в результате коварной российской атаки. Вадим Филашкин добавил, что точные последствия устанавливают.
Известно, что в регионе работала ПВО, отражая атаку "Шахедов". О взрывах в регионе СМИ сообщали около 00:30. Собственно, тогда было известно, что по региону бродят "Шахеды". Вскоре официальная информация поступила от представителей местных властей.
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин отметил, что жители области могли слышать звуки взрывов. По его словам, работали силы ПВО. Он добавил, что данных о пострадавших нет. В то же время, отметил, что деталями поделится впоследствии.
СМИ писали, что Россия атаковала Харьков. Предварительно враг бил ракетами типа С-300 из Белгородской области.
Воздушная тревога начала распространяться по стране за прошедшие сутки и продолжалась до часу ночи. Враг снова запускал ударные дроны-камикадзе.