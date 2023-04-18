Оккупанты атаковали Славянск стаей "Шахидов" и С-300: в городе много разрушений

Российские военные ночью 18 апреля в очередной раз массированно атаковали Славянск. В течение нескольких часов оккупационные войска России атаковали город "Шахидами" и ракетами из С-300.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что враг ночью в течение 2 часов атаковал город ракетами С-300 и дронами-камикадзе "Шахид".

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Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Славянске

На этот раз попадание на улице Учительской и бульваре Пушкина. Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охраняемый объект, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

По словам Вадима Ляха, к счастью, обошлось без жертв. Также начальник Славянской городской военной администрации показал последствия российской атаки.

Россияне ночью атаковали Славянск "Шахидами" и ракетами / Фото из соцсетей Вадима Ляха

Смотрите видео последствий обстрела Славянска

Россия обстреляла многоэтажки в Славянске: сколько людей погибло

Российские оккупанты 14 апреля обстреляли Славянск, в результате чего были частично разрушены многоэтажки. Оккупанты выпустили 8 ракет С-300.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 17 апреля сообщил о завершении поисково-спасательной операции в Славянске.

Из-под завалов извлекли тела 10 человек. Последним нашли тело отца 2-летнего мальчика, также погибшего. Суммарно циничная атака россиян унесла жизни 15 жителей города. Еще 24 получили ранения.

На террористический акт со стороны России в Славянске отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украина не простит издевательства над нашими людьми, и не простит этих смертей и ранений.

"Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", – заявил Зеленский.