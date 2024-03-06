Россия ударила по Сумах, взрывы гремели в Одессе: все, что известно о ночной атаке "Шахедами"

Россия продолжает направлять против Украины дроны-камикадзе. В частности, в ночь на 6 марта враг снова массированно атаковал наше государство беспилотными летательными аппаратами.

Россия нанесла удары “Шахедами” по мирным украинским городам. Все, что известно о ночной атаке – читайте в тексте 24 Канала.

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Одессу атаковали в несколько волн

Тревога начала распространяться по стране вечером 5 марта. Россия запускала БпЛА на Восток и Юг Украины, однако впоследствии "покраснела" вся территория нашего государства. По воздушным целям работали силы противовоздушной обороны.

Корреспонденты 24 Канала сообщали, что вечером 5 марта в городе раздавались сильные взрывы, их достаточно много. Россия била по городу ударными дронами с Черного моря.

Кроме этого, в результате ударов в городе исчез свет.

В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе. Обошлось без пострадавших.

В Сумах три прилета

Русские били по разным частям города Сумы. Всего там зафиксировано три попадания. В ОК "Север" сообщили, что повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Известно, что в результате атаки были пострадавшие. Им оказали медицинскую помощь. В Офисе Президента уточнили, что в результате падения обломков повреждены отдельные помещения граждан в 11 многоквартирных домах и детского сада, повреждено около 20 частных автомобилей. Также разрушена котельная медицинского учреждения.

За медицинской помощью обратилось 7 человек, из них один - ребенок. Госпитализирован один человек.

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки произошло возгорание в трех квартирах 5-этажного дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Последствия удара по Сумах / Фото ОК "Север"

Россия атаковала Хмельницкую область

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области. Несколько населенных пунктов обесточены.

В Хмельницкой областной военной администрации проинформировали, что силы ПВО сбили над регионом 6 "Шахедов", однако все равно же повреждения.

Обошлось без погибших и пострадавших.

"Шахеды" маневрировали

Некоторые беспилотники маневрировали между многоэтажками в Одессе, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что боевая работа сил ПВО продолжалась более четырех часов.

Как отметила Гуменюк, это была чрезвычайно плотная и массированная атака. Только на Юге обнаружили и уничтожили 20 дронов-камикадзе. Оккупанты меняли маршруты полета. А некоторые "Шахеды" пролетали между жилыми домами в Одессе.

Где работали силы ПВО

На территории Киевской области также сбивали "Шахеды". Местные жители могли слышать взрывы. Также известно, что силы ПВО работали в Черкасской области.

В полночь силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Днепропетровской областью. Ударные беспилотники были сбиты в пределах Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

Сколько "Шахедов" сбила ПВО

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 6 марта Россия запустила 42 дрона-камикадзе. "Шахедами" атаковали с четырех направлений – Чауда, Балаклава, Крым; Курская область, Приморско-Ахтарск, Россия.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 дронов.